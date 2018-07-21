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Тело подростка с ДЦП нашли в водоёме
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Тело подростка с ДЦП нашли в водоёме 

News.ru 1 час назад
Труп подростка, страдавшего ДЦП, обнаружили в водоёме в Сосновском районе Челябинской области. 14-летний мальчик пропал 18 июля.
Подростка искали правоохранители, волонтёры и 8 спасателей по поручению губернатора региона Бориса Дубровского. В их распоряжении были автомобили УАЗ и квадроциклы. Помимо прочего, к поискам были подключены четыре общественника «Росспаса» с тремя обученными собаками.
«Подростка нашли в субботу в водоеме», — пишет РИА Новости.
Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко рассказал, что «место входа в воду вчера вечером указали собаки спасателей», тело подростка нашли и высунули из воды.
Ранее News.ru писал о том, что четверо детей утонули в Казахстане.
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