Что такое «русский дух»

Кому не знакома фраза из пролога к пушкинской поэме «Руслан и Людмила» «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»? Или сказки о Бабе-Яге, которая почуяла «русский дух» у себя в избушке на курьих ножках? А что, русские люди, правда, пахли как-то по-особенному?

Что такое «русский дух»?

Конечно, представители высшего сословия на Руси имели возможность чаще мыться, пользоваться различными притираниями, а позднее — парфюмом. Но основную часть населения России составляли крестьяне. И вот к ним-то словосочетание «русский дух» имеет самое прямое отношение. Итак, чем же они пахли?

Естественный запах тела

В наши дни у некоторых народов существует миф о том, что русские якобы нечистоплотны. Однако это — полная чушь. Даже в старину русские устраивали помывки, по меньшей мере, раз в неделю, тогда как в средневековой Западной Европе даже аристократы годами не принимали ванну.

Но поскольку крестьяне обычно не бездельничали, а работали, и работали порой тяжело, а ткань на одежду была дорога, каждый день ее не меняли, и запах пота присутствовал. Он был довольно ощутим, но все же не отвратителен.

Запах одежды

Верхняя одежда крестьян шилась в основном из звериных шкур и кожи, причем грубой выделки, поэтому пахло от нее соответствующе. Особенно это ощущалось в холодное время года. От многих пахло дегтем, так как им смазывали сапоги.

Запах жилища

Большинство русских крестьянских изб были курными, то есть топились по-черному, не имели дымоходов, поэтому и одежда и волосы пропитывались дымом. Но при всем желании сложно назвать запах дыма неприятным. В избах также часто пахло хлебом, который пекли прямо «на месте», кислыми щами, являвшимися основным крестьянским блюдом, и молоком — во многих семьях были грудные младенцы, да и хлев был недалеко. В сенях стояли запаренные березовые веники — они тоже пахли, особенно если были свежими. К этому добавлялись запахи от стогов сена и куч навоза, которые лежали в каждом дворе.

Запах пищи

До петровской эпохи русские крестьяне питались в основном репой, редькой, квашеной капустой, пили квас. Многие продукты имели специфический «аромат», который держался достаточно долго.

Бояр и дворян возмущал исходящий от «смердов» запах лука и чеснока. Конечно, их тоже часто употребляли в пищу, но крестьяне еще и натирали луком и чесноком тело. Это помогало скрыть запах пота, а мыться каждый день «смерды» не могли себе позволить. Кстати, обычай натираться чесноком и луком очень древний: изначально этот способ использовали охотники, чтобы их не выдал в лесу человеческий запах.

Запах места

Русские люди пахли теми местами, где они проводили больше всего времени. Так, от работавших в поле могло пахнуть свежескошенным сеном и травой, от конюхов — навозом, от кузнецов — каленым железом из кузни, от священников — ладаном. Запах ладана приносили с собой и все, кто бывал на церковных службах.

Правда, Пушкин, когда упоминал о русском духе, скорее всего, имел в виду внутреннюю неповторимую суть нашего народа, а не конкретные запахи. Однако все взаимосвязано.