3 способа утепления пола керамзитом: сухая, мокрая и комбинированная укладка

Фото: Instagram pgs40.ru Что такое керамзит

Керамзит — это состоящий из гранул разного размера сыпучий утеплитель. Изготавливают его из легкоплавких сортов глины методом быстрого обжига. В результате получается материал с пористой поверхностью, что и обуславливает хорошие теплоизоляционные свойства. Он отличается высокой прочностью и малым весом. Для строительных работ используется керамзит трех фракций, сведения о них представлены в таблице.

Фракция керамзита

Плотность тонн/куб. м Масса 1 куб. м Песок фракция 5-10 Гравий фракция 10-20 Щебень фракция 20-40 Эксплуатационные свойства всех фракций примерно одинаковы, каждая используется там, где это удобнее. К примеру, для утепления пола обычно выбирается гравий и щебень.

Фото: Instagram ps.centr_remont

Фото: Instagram ps.centr_remont

Фото: Instagram ps.centr_remont

Способы утепления пола керамзитом

Для обустройства теплоизоляции полов может быть выбран один из трех возможных способов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Укладка керамзита сухим способом

Самый быстрый и наименее трудоемкий вариант. Предполагает засыпку керамзита на основание под черновой пол. Утеплитель может быть уложен россыпью по всему помещению, но в этом случае его будет достаточно сложно выровнять. Поэтому на основание устанавливают лаги или маячки и засыпают керамзит между ними. Сверху слоя изолятора, который должен быть не меньше 10 см, укладывают черновой пол. Уже на него монтируют финишное покрытие.

Фото: Instagram brigadaspb

Этапы проведения работ:

Готовим основание. Если необходимо, производим демонтаж старого напольного покрытия. Зачищаем, убираем мусор и пыль. Заделываем крупные дефекты и трещины, стыки между стенами и полом.

Устанавливаем лаги. Если сохранились старые, тщательно их инспектируем, убираем негодные. Выставляем балки точно по уровню, так, чтобы их верхние края образовывали ровную поверхность.

Монтируем гидроизоляцию. Укладываем мембрану или обычный полиэтилен таким образом, чтобы они закрывали лаги. Получившиеся стыки соединяем внахлест и проклеиваем специальным скотчем. Фиксируем материал на брусьях лаг с помощью степлера.

Смешиваем керамзит двух фракций, чтобы покрытие получилось более плотным. Засыпаем получившейся смесью пространство между лагами. Утрамбовываем гранулы и выравниваем слой засыпки.

Укладываем верхний слой гидроизоляции, крепим его к лагам.

Теперь можно настилать черновой пол и приступать к монтажу любого финишного покрытия.

Фото: Instagram sk_tehnologiya

Мокрая укладка керамзита

Предполагает перемешивание керамзита с жидким бетоном. Полученную смесь укладывают по маячкам аналогично обычной стяжке. Метод особенно хорош для основания со значительными перепадами высот. Основной недостаток — снижение изоляционных свойств керамзита, находящегося в бетоне.

Этапы проведения работ:

Готовим основание, освобождая его от мусора и пыли. При необходимости заделываем дефекты.

Строго по уровню выставляем маячки. Операция проводится аналогично тому, как это выполняется при укладке обычной выравнивающей стяжки.

Порциями смешиваем керамзит с цементно-песчаной смесью. Точных пропорций нет, приблизительно берется 1 часть наполнителя на 2 части раствора. Основной критерий — все гранулы должны быть смочены жидким бетоном.

Выкладываем получившуюся смесь между маячками при помощи мастерка. Верхнюю часть сразу же разравниваем длинным правилом.

Керамзитобетонная стяжка подсохнет через два дня, но укладывать финишное покрытие на нее будет можно не раньше чем через месяц.

Фото: Instagram ps.centr_remont

Фото: Instagram brigadaspb

Фото: Instagram brigadaspb

Комбинированный метод утепления керамзитом

Утеплитель засыпается между лагами и выравнивается. Затем закрепляют верхний слой материала, пролив его цементным раствором. Бетонная стяжка заливается после полного высыхания подготовленного основания. Преимущество этого метода заключается в сохранении изоляционных свойств керамзита. Материал может быть уложен непосредственно на грунт, например в загородном доме, либо на бетонное основание.

Этапы проведения работ:

Готовим основание. Проводим, если требуется, демонтаж старого покрытия, убираем мусор, заделываем дефекты и трещины.

Укладываем гидроизоляцию под утеплитель. Это может быть мембрана либо пленка или слой жидкой изоляции. В любом случае материал должен закрывать не только пол, но и нижнюю часть стен по типу «коробочки». После этого на уровне будущей стяжки закрепляем демпферную ленту.

Выставляем металлические маячки. Идеально подойдут алюминиевые Т-образные рейки. Ставим их строго по уровню, закрепляя на раствор.

Смешиваем керамзит двух фракций для лучшей плотности заполнения. Засыпаем этой смесью пространство между маячками, уделяя особое внимание стыкам и углам. Аккуратно трамбуем гранулы, максимально уплотняя слой утеплителя.

Выполняем армирование. Укладываем поверх керамзита крупноячеистую сетку из металла. Она должна быть без вмятин и острых краев.

Укладываем стяжку прямо поверх керамзита. Накладываем песчано-цементную смесь, выравниваем ее длинным правилом.

После полного высыхания раствора можно будет уложить финишное покрытие.

Фото: Instagram pravremont.ru Использование любого из описанных методов утепления пола керамзитом при условии правильного выполнения гарантирует эффективную защиту от холода.