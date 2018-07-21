Ли Йонхонг и Фассоне уволены из «Милана»

По итогам сегодняшнего заседания акционеров «Милана» в руководстве клуба произошёл ряд изменений, сообщает Football Italia. Пост президента покинул бывший владелец клуба Ли Йонхонг, его место займёт Паоло Скарони. С должности генерального директора россонери уволен Марко Фассоне, а совет директоров покинут Дэвид Хан Ли, Лу Бо и Сюй Реншуо. Напомним, ранее «Милан» из-за долгов перешёл во владение американского хедж-фонда Elliot Management. Ли Йонхонг не сумел вовремя погасить задолженность по кредиту, который он взял у Elliot Management в апреле 2017 года для приобретения «Милана», и контроль над клубом получила компания из США