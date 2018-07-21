Гитара Ивана Козловского вернулась из Америки в Москву

Василий Янкович рассказал историю музыкального инструмента.

— Я привез в Москву гитару Козловского, на которой ему аккомпанировал музыкант во время выступлений на фронтах Великой Отечественной войны. Известно, что Иван Семенович очень много давал концертов нашим бойцам. Кстати, он был любимым артистом Сталина и ездил в специальном бронированном поезде. Несмотря на эту защиту случалось, что поезд попадал под бомбежки.

К счастью, Иван Семенович уцелел в войну, а вот его гитарист погиб при бомбежке в 1943 году. Иван Семенович передал гитару своего музыканта в дар его жене. В 1988 году я вернулся со службы в армии в театр «Ромэн» к своему учителю Николаю Сличенко , и случилась удивительная история.

Вдова гитариста, который выступал с Козловским, позвонила в театр с предложением отдать гитару мужа молодому талантливому артисту. Выбрали меня. Я встретился с этой женщиной около метро «Сокол», и она вручила мне этот уникальный инструмент.