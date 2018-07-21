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Гитара Ивана Козловского вернулась из Америки в Москву
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Гитара Ивана Козловского вернулась из Америки в Москву 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Василий Янкович рассказал историю музыкального инструмента.
Исполнитель цыганских, итальянских песен и романсов Василий Янкович (Романи) во время недавнего визита в российскую столицу, по приглашению директора Центрального дома актера имени А. А. Яблочкиной Александра Жигалкина рассказал «Вечерней Москве» историю гитары выдающегося певца Ивана Семеновича Козловского, которая находится в его владении:
— Я привез в Москву гитару Козловского, на которой ему аккомпанировал музыкант во время выступлений на фронтах Великой Отечественной войны. Известно, что Иван Семенович очень много давал концертов нашим бойцам. Кстати, он был любимым артистом Сталина и ездил в специальном бронированном поезде. Несмотря на эту защиту случалось, что поезд попадал под бомбежки.
К счастью, Иван Семенович уцелел в войну, а вот его гитарист погиб при бомбежке в 1943 году. Иван Семенович передал гитару своего музыканта в дар его жене. В 1988 году я вернулся со службы в армии в театр «Ромэн» к своему учителю Николаю Сличенко, и случилась удивительная история.
Вдова гитариста, который выступал с Козловским, позвонила в театр с предложением отдать гитару мужа молодому талантливому артисту. Выбрали меня. Я встретился с этой женщиной около метро «Сокол», и она вручила мне этот уникальный инструмент.
Ведь его изготовил мастер Julio Filani в 1815 году, и я был потрясен его красотой. Правда, хранение гитары очень дорого обходится… Я и струны менял, и небольшую реставрацию сделал у очень дорого мастера, но главное — гитара должна быть в России, а не в США.
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