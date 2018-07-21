За полгода долги автоколонны №1310 увеличились до 239 млн рублей 

В настоящее время кредиторская задолженность автоколонны №1310 составляет 239 млн рублей (в начале года было 230 млн). Из них только поставщикам топлива — 125 млн рублей.
По словам и.о. руководителя предприятия Андрея Михно, одна из главных причин работы в убыток — разница между экономически обоснованным тарифом и фактической стоимостью проезда. На снижение доходов автоколонны на 30%, по мнению Михно, повлиял и льготный проезд в коммерческих маршрутках с 1 июля 2017 года. И.о. директора признал, что из 22 маршрутов Рязани только два работают в ноль, остальные — убыточные.
Всего сейчас на балансе Рязанской автоколонны №1310 находятся 128 автобусов. Из них 39 машин особо большого класса, 78 — большого класса и 11 — среднего класса. Технически неисправных машин 11,7%. Это не мешает качественно перевозить пассажиров по маршрутам города согласно действующему расписанию.
«Простоев автобусов из-за нехватки топлива на предприятии нет, — рассказал начальник управления транспорта города Сергей Кулик. — А вот кредиторская задолженность перед поставщиками топлива есть. Сегодня она составляет более 125 млн рублей. Частично её удаётся погасить за счёт средств, которые дополнительно выделяют из городского бюджета, и оптимизации расходов предприятия».