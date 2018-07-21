Новороссийск вслед за Краснодаром уходит под воду

Краснодар . 21 июля — Новая Кубань. Новороссийск вслед за Краснодаром затопило, сообщает «Наша газета. Новороссийск». Сильный дождь шёл в городе-герое сегодня ночью и утром.

Под воду ушли Восточный район, центральные улицы города — Анапское шоссе, Новороссийской республики, Видова, Энгельса, Шевченко, Советов и другие.

«Воды — по щиколотку, а где-то даже по колено», — пишет издание. Местные жители жалуются, что ливневки и канализация не работают, а машины не проезжают, а буквально плывут по улицам города.