Селфи по уставу: подборка лучших снимков ростовских полицейских в Instagram

Полиция выпустила памятку, как сделать селфи и не пострадать при этом.

К примеру, полицейские крайне не рекомендуют делать селфи на железнодорожных путях, на воде, на крышах зданий, с оружием в руках, за рулём автомобиля и на трассе. Погоня за эффектным кадром может привести к печальным последствиям.

— Ни в коем случае не фотографироваться рядом с находящимися под напряжением проводами, с хищными животными, при подъёме в гору, на лестнице, где легко оступиться, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Редакция 161.ru проверила, соблюдают ли эти рекомендации ростовские полицейские.

Девушки всегда остаются девушками и даже во время службы успевают сфотографировать свой макияж. ?. когда праздники прошли и нужно быть максимально сосредоточенной.. #mypolice #rostov#мвд#мвд61#полиция#ростов#ростовнадону#ростовскаяобласть#рюимвд#рюи#мвд#полиция#полицияроссии#полицияростова#mypolice#police#policegirl#policewoman#lovepolice#мвдроссии#полицияроссии Публикация от Polina Sergeeva (@pollysergeeva) 3 Май 2018 в 12:02 PDT Семейное полицейское фото.

Братик поздравляю с мл.лейтенантом?￰ﾟﾘﾂ#полиция #мвд #мвдроссии #мвд61 #police #mypolice #policeman #policewomen #ппс #транспортнаяполиция #полицияростова #mvdrussia #mvd61 Публикация от Настя Исаева (@isaeva.161) 9 Апр 2018 в 9:46 PDT А этот мужчина таким образом поздравил коллег с профессиональным праздником.

С ПРАЗДНИКОМ РОДНЫЕ!?￰ﾟﾇﾺ #россия#россия?￰ﾟﾇﾺ#полиция#мвд#деньполиции#полицияроссии#полицияростова#работайтебратья Публикация от Aleksandr (@telobest) 9 Ноя 2017 в 1:02 PST А вот и селфи в бронежилете.

И все таки у меня самая лучшая работа #лучшаяжелеткабронижелетка #самаялучшаяработа #полицияроссии #полиция #полицияростова Публикация от?￐ﾕлена Жак? (@elenazhak12) 11 Фев 2016 в 9:00 PST — Работа в полиции — это не только погоня за преступниками, но и работа с людьми, — с таким высказыванием сложно не согласиться.

Получив определенные знания, я смогу полностью овладеть своей профессией и мне хочется за свои достижения получать звания, благодарности, мне хочется носить специальную форму. Мне хочется, чтоб моя семья мною гордилась?￰ﾟﾘﾊ. И вообще глупо считать, что работа в полиции дает только удостоверение и полномочия. Она укрепляет стержень в человеке, выдержку, отвагу, выносливость, тренирует силу воли☝?. Это очень ответственная работа, которая требует определенных навыков, знаний. Ведь я хочу быть сильной и отважной?￰ﾟﾏﾻ. Работа в полиции -это не только погоня за преступниками, раскрытие преступлений, это еще работа с людьми, работа с документами. Не у каждого есть выдержка, чтоб целый день работать над оформлением необходимой документации. Поэтому, чтоб успешно проходить службу в полиции, нужно любить это дело!?￰ﾟﾘﾊ?￢ﾭﾐ️ Публикация от?￰ﾟﾌﾺ? (@ulia17rostov89) 3 Июл 2018 в 11:39 PDT Все-таки форма девушкам очень даже к лицу!

Тревога!? Публикация от Екатерина Данова (@ekaterina_danova) 4 Окт 2016 в 1:13 PDT Время перекусить. Ну и сфотографироваться.

Самый лучший день в казарме за все время❤️ жаль только, что так быстро все заканчивается? @lena_4455 @yulyashchepetkova ну вы меня поняли… Публикация от Nesmiyanova Mariya (@mnesmiyanova_96) 31 Янв 2016 в 8:30 PST 🙌. государственный экзамен — «отлично» защита выпускной квалификационной работы — «отлично». у меня все! 😭😭😭. #mypolice #rostov#мвд#мвд61#полиция#ростов#ростовнадону#ростовскаяобласть#рюимвд#рюи#мвд#полиция#полицияроссии#полицияростова#mypolice#police#policegirl#policewoman#lovepolice#мвдроссии#полицияроссии #ростовдон#ростов#курсант#слушатель#курсантмвд#младшийлейтенант#503#мояполицияменябережет Публикация от Polina Sergeeva (@pollysergeeva) 11 Июл 2018 в 3:07 PDT