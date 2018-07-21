Доступ к рынку ЕАЭС дает Киргизии возможности для развития экономики

"Кыргызская Республика располагает всеми возможностями и потенциалом для расширения горизонтов развития экономики. Мы открываем отечественному и иностранному бизнесу доступ на перспективные рынки совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, Всемирной торговой организации и другими интеграционными объединениями", — заявил Боронов, подчеркнув, что «страна открыта для экономического взаимодействия и установления контактов с представителями деловых кругов всего мира».

Он отметил, что 2018 год в Киргизии объявлен Годом развития регионов и сегодня большое внимание уделяется поддержке экспортного потенциала, малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры регионов страны.

По мнению вице-премьера, благодаря современным высокотехнологичным инструментам бесконтактных торговых и коммерческих операций продвижение инвестиций в самые отдаленные регионы республики получит необходимый подъем и даст положительный результат. Он выразил надежду, что в рамках экономического форума «будут выработаны идеи и взгляды, направленные на взаимовыгодное сотрудничество, построение делового партнерства и активизацию торгово-экономических отношений между странами и деловыми кругами».