Доступ к рынку ЕАЭС дает Киргизии возможности для развития экономики 

БИШКЕК, 21 июл — ПРАЙМ. Киргизия располагает всеми возможностями и потенциалом для развития экономики, предоставляя бизнесу доступ на перспективные рынки совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), заявил в субботу первый вице-премьер-министр страны Кубатбек Боронов во время экономического форума «Иссык-Куль-2018».
"Кыргызская Республика располагает всеми возможностями и потенциалом для расширения горизонтов развития экономики. Мы открываем отечественному и иностранному бизнесу доступ на перспективные рынки совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, Всемирной торговой организации и другими интеграционными объединениями", — заявил Боронов, подчеркнув, что «страна открыта для экономического взаимодействия и установления контактов с представителями деловых кругов всего мира».
Он отметил, что 2018 год в Киргизии объявлен Годом развития регионов и сегодня большое внимание уделяется поддержке экспортного потенциала, малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры регионов страны.
По мнению вице-премьера, благодаря современным высокотехнологичным инструментам бесконтактных торговых и коммерческих операций продвижение инвестиций в самые отдаленные регионы республики получит необходимый подъем и даст положительный результат. Он выразил надежду, что в рамках экономического форума «будут выработаны идеи и взгляды, направленные на взаимовыгодное сотрудничество, построение делового партнерства и активизацию торгово-экономических отношений между странами и деловыми кругами».
Как сообщает пресс-служба киргизского правительства, в работе форума принимают участие представители Торгово-промышленной палаты Эмирата Фуджейра ОАЭ, китайской автомобилестроительной корпорации «BAIC GROUP», делегация Евразийской экономической комиссии, а также ряда киргизских и зарубежных компаний.