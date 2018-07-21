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В Орле три маршрутки будут по выходным ходить до кладбища
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В Орле три маршрутки будут по выходным ходить до кладбища 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Администрация Орла договорилась с перевозчиками, работающими на трех маршрутах, о внесении изменений в график работы. Автобусы под номерами №14, №24, №27 по выходным будут доезжать до Наугорского кладбища.
В субботу и воскресенье к новому участку захоронений будут прибывать автобусы:
№14 «Ул. Планерная — Наугорское кладбище» — 08.02, 10.04, 12.00  №24 «Наугорское кладбище — санаторий „Лесной“ (через 1-ю Посадскую) — 08.22, 10.26, 12.28  №27 „Наугорское кладбище — санаторий „Лесной“ (через Герцена) — 08.44, 10.29, 12.42.
Орловцы давно просили продлить маршрут до нового участка Наугорского кладбища. Вопрос был в организации остановок, разворотного кольца.
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