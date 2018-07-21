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В Богородском районе ищут пропавшего пожилого грибника
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В Богородском районе ищут пропавшего пожилого грибника 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Нижегородской области потерялся в лесу 69-летний Леонид Крюков. Поисково-спасательный отряд «Волонтер» объявляет сбор на поиски мужчины.
Леонид Крюков ушел из дома в СНТ «Ягодное» в Богородском районе в минувшую пятницу, 20 июля, около 16:00. Мужчина направился в лес за грибами, однако до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы сбриты налысо, глаза голубые.
В день исчезновения Леонид Крюков был одет в охотничий камуфляжный коричнево-зеленый костюм с изображением клиновых листьев, синюю кепку и черные резиновые сапоги. При себе у него была только корзина и нож.
Особые приметы: на шее справа есть шрам около 15 сантиметров, на левой руке татуировка «Нина».
Родственники пропавшего мужчины отмечают, что он нуждается в медицинской помощи, а также у нее серьезные проблемы со слухом.
Любую информацию о местонахождении Леонида Крюкова сообщайте по телефонам: 291-51-51 (волонтеры) и 102 (полиция).
Напомним, пропавшего в Нижегородской области подростка нашли мертвым. В прошлое воскресенье он ушел купаться и не вернулся.
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