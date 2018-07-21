В Богородском районе ищут пропавшего пожилого грибника

Нижегородской области потерялся в лесу 69-летний Леонид Крюков. Поисково-спасательный отряд «Волонтер» объявляет сбор на поиски мужчины.

Леонид Крюков ушел из дома в СНТ «Ягодное» в Богородском районе в минувшую пятницу, 20 июля, около 16:00. Мужчина направился в лес за грибами, однако до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы сбриты налысо, глаза голубые.

В день исчезновения Леонид Крюков был одет в охотничий камуфляжный коричнево-зеленый костюм с изображением клиновых листьев, синюю кепку и черные резиновые сапоги. При себе у него была только корзина и нож.

Особые приметы: на шее справа есть шрам около 15 сантиметров, на левой руке татуировка «Нина».

Родственники пропавшего мужчины отмечают, что он нуждается в медицинской помощи, а также у нее серьезные проблемы со слухом.

Любую информацию о местонахождении Леонида Крюкова сообщайте по телефонам: 291-51-51 (волонтеры) и 102 (полиция).

Напомним, пропавшего в Нижегородской области подростка нашли мертвым. В прошлое воскресенье он ушел купаться и не вернулся.