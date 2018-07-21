Sky: брат пострадавшего в Эймсбери мужчины не ожидал его столь быстрого выздоровления

"Я приятно удивлен, поскольку, когда я впервые увидел его, я подумал, что он пробудет там [в больнице] многие месяцы. Очевидно, что он крепче, чем я думал", — цитирует телеканал Мэттью Роули.

По его словам, воспоминания брата о случившемся были «очень смутными». «Он точно сказал мне, что они нашли флакон с чем-то и Дон [Стерджес] распылила содержимое себе на запястье», — добавил при этом Мэттью Роули, отметив, что Чарльз тоже контактировал с флаконом и его содержимое попало ему на руки.

44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули, ее спутник, 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они отравились «Новичком» — тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании , и его дочь Юлия. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, при этом Роули 20 июля был выписан из больницы.