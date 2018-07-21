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Sky: брат пострадавшего в Эймсбери мужчины не ожидал его столь быстрого выздоровления
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Sky: брат пострадавшего в Эймсбери мужчины не ожидал его столь быстрого выздоровления 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Мэттью Роули признался, что не ожидал столь быстрого выздоровления своего брата Чарльза Роули, который пострадал в результате отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News.
"Я приятно удивлен, поскольку, когда я впервые увидел его, я подумал, что он пробудет там [в больнице] многие месяцы. Очевидно, что он крепче, чем я думал", — цитирует телеканал Мэттью Роули.
По его словам, воспоминания брата о случившемся были «очень смутными». «Он точно сказал мне, что они нашли флакон с чем-то и Дон [Стерджес] распылила содержимое себе на запястье», — добавил при этом Мэттью Роули, отметив, что Чарльз тоже контактировал с флаконом и его содержимое попало ему на руки.
44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули, ее спутник, 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они отравились «Новичком» — тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, при этом Роули 20 июля был выписан из больницы.
По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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