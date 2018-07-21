Блогер Илья Варламов основал фонд поддержки российских городов 

Блогер и журналист Илья Варламов представил фонд «Внимание», который призван помочь восстановлению российских городов. Об этом он рассказал на своем сайте.
Цель фонда — финансово и юридически помочь активистам и властям сохранить историческую ценность городов. В частности, организация сможет адресно выделять гранты для восстановления исторически значимых зданий и их частей.
«Этого никто не замечает, все уже привыкли, и никого не возмущает, что сносят памятники архитектуры, что в здании XIX века вставляют металлические двери и пластиковые окна, что старые фонари и ограды отправляют на переплавку. Так продолжаться больше не может. Мы открыли Фонд «Внимание», чтобы эту ситуацию изменить», — заявил Варламов.
Башня, построенная в честь первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка в 1913 году, частично обрушилась в городе Черняховске в Калининградской области. Такие сооружения возводились в Германии в память о знаменитом политике. До наших дней сохранилось около 250 сооружений. Памятник в Черняховске построен из булыжника. В 2011 году он получил статус объекта культурного наследия, подлежащего государственной охране.