Блогер Илья Варламов основал фонд поддержки российских городов

Блогер и журналист Илья Варламов представил фонд «Внимание», который призван помочь восстановлению российских городов. Об этом он рассказал на своем сайте.

Цель фонда — финансово и юридически помочь активистам и властям сохранить историческую ценность городов. В частности, организация сможет адресно выделять гранты для восстановления исторически значимых зданий и их частей.

«Этого никто не замечает, все уже привыкли, и никого не возмущает, что сносят памятники архитектуры, что в здании XIX века вставляют металлические двери и пластиковые окна, что старые фонари и ограды отправляют на переплавку. Так продолжаться больше не может. Мы открыли Фонд «Внимание», чтобы эту ситуацию изменить», — заявил Варламов.