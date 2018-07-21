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Как быстро построить диаграмму в Excel
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Как быстро построить диаграмму в Excel 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Выделите нужные ячейки, которые должны попасть в диаграмму. Если ячейки смежные, кликните по ним левой кнопкой мыши и выделите нужные столбцы. Если нужные ячейки находятся не рядом, то, зажав клавишу ctrl, кликните по очереди на них левой кнопкой мыши.
Выберите в главном меню пункт «Вставка» и найдите «Диаграммы». Здесь выберите нужный вам тип диаграммы. Появится диаграмма, внедренная в лист, с которого вы брали данные. Чтобы перенести диаграмму на другой лист, нажмите левой кнопкой мыши на диаграмму, найдите пункт «Переместить диаграмму».
Выберите пункт «на отдельном листе». Диаграмма переместится на новый лист.
Как изменить данные в диаграмме Excel
Чтобы внести новые параметры в диаграмму, кликнете на диаграмму левой кнопкой мыши. Появится контекстное меню, в котором нужно найти пункт «Выбрать данные». Выделите в файле новые ячейки, которые хотите добавить на диаграмму.
Также можно очень легко изменить тип диаграммы, кликнув на нее и выбрав пункт «Изменить тип диаграммы». Появится окно со всеми возможными видами диаграмм в Excel. Выберите нужный вам вариант.
Кликая на элементы диаграммы, можно изменять их вручную, меняя цвета заливки, тени, границы и формат осей. Точно так же можно внести изменения в названия частей диаграммы.
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