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UC Rusal передал в минфин США план вывода компании из-под санкций
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UC Rusal передал в минфин США план вывода компании из-под санкций 

Ведомости 1 час назад
Министерство финансов США получило от UC Rusal план вывода компании из-под санкций. Об этом сообщил агентству Reuters министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. «Компания обратилась к нам по поводу определенных вопросов об удалении [из санкционного списка]», — сказал Мнучин.
Он не стал рассказывать, какие именно предложения содержатся в плане. По словам министра, у минфина США не цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — добавил Мнучин.
Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. В частности, в список попали Олег Дерипаска и UC Rusal. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%.
Одним из условий отмены санкций в отношении компании минфин США назвал снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере UC Rusal — компании En+. В минфине США затем отметили, что снижение доли Дерипаски необязательно приведет к отмене санкций против подконтрольного этой группе UC Rusal.
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