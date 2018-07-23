Ещё
Акции UC Rusal выросли на ожидании решений Минфина США по санкциям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акции UC Rusal выросли на ожидании решений Минфина США по санкциям 

Ведомости 25 минут назад
Заявления Минфина США о возможном нахождении приемлемого решения по санкциям в отношении UC Rusal спровоцировало рост котировок компании на открытии торгов Гонконгской биржи. Котировки бумаг росли до трехмесячного максимума на 17%: с предыдущих $2,10 до $2,45. Об этом свидетельствуют данные торгов.
21 июня Минфин США подтвердил получение от UC Rusal плана вывода компании из-под санкций. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что «компания обратилась к нам по поводу определенных вопросов об удалении [из санкционного списка]». Он подчеркнул, что у его ведомства нет цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — добавил он.
Санкции Минфина США против UC Rusal, а также других подконтрольных Олегу Дерипаске компаний, были введены 6 апреля. В конце апреля власти США заявили, что санкции против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Сейчас он контролирует 48,13% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%. При этом Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ до менее 50%.
Ведомости: последние новости
Шеф АНБ создал группу по противодействию России в киберпространстве «Интер РАО» вывела из состава правления Ильнара Мирсияпова Правительство утвердило список электронных торговых площадок для госзакупок
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»372
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию16
Россия конфискует свои резервы в США53
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков25
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом23
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение