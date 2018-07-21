Жители многоквартирного дома, который находится около сквера Орлята, обеспокоены появлением на благоустраиваемой территории площадки, замощенной плиткой. Орловцы предположили, что место готовят под торговую точку или кафе. Площадка выглядит инородно в линии предполагаемых зеленых насаждений.
«Никаких торговых объектов на данной территории проектом не предусмотрено», — цитирует пресс-служба администрации Орла начальника управления градостроительства Виктора Булгакова. Территорию между деревьями замостят плиткой и установят четыре скамейки. Таким образом, в сквере появится дополнительная рекреационная зона, пояснил чиновник.
Отметим, ранее жители улицы Приборостроительной вызывали полицию, когда увидели снос деревьев. Тогда властям так же пришлось рассказывать о существовании одобренных дизайн-проектов и высадке новых саженцев.
Напомним, на очередной этап преображения сквера «Орлята» в Советском районе в этом году выделено более 10,7 млн рублей. Контракт поручил брянский ИП Роговцев. Сквер должны сдать до 15 октября. Подрядчику предстоит уложить плитку на боковых дорожках, установить скамьи и урны, обустроить наружное освещение, обеспечить озеленение территории.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Чиновники напомнили, что вырубка деревьев в сквере «Орлята» одобрена
Сообщение Власти пояснили назначение подозрительной площадки в сквере Орлята появились сначала на РИА 57.