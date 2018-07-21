Власти пояснили назначение подозрительной площадки в сквере Орлята

Жители многоквартирного дома, который находится около сквера Орлята, обеспокоены появлением на благоустраиваемой территории площадки, замощенной плиткой. Орловцы предположили, что место готовят под торговую точку или кафе. Площадка выглядит инородно в линии предполагаемых зеленых насаждений.

«Никаких торговых объектов на данной территории проектом не предусмотрено», — цитирует пресс-служба администрации Орла начальника управления градостроительства Виктора Булгакова . Территорию между деревьями замостят плиткой и установят четыре скамейки. Таким образом, в сквере появится дополнительная рекреационная зона, пояснил чиновник.

Отметим, ранее жители улицы Приборостроительной вызывали полицию, когда увидели снос деревьев. Тогда властям так же пришлось рассказывать о существовании одобренных дизайн-проектов и высадке новых саженцев.

Напомним, на очередной этап преображения сквера «Орлята» в Советском районе в этом году выделено более 10,7 млн рублей. Контракт поручил брянский ИП Роговцев. Сквер должны сдать до 15 октября. Подрядчику предстоит уложить плитку на боковых дорожках, установить скамьи и урны, обустроить наружное освещение, обеспечить озеленение территории.

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