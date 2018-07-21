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В «Роскосмосе» пообещали содействовать следствию по делу о госизмене
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В «Роскосмосе» пообещали содействовать следствию по делу о госизмене 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Следственный комитет пока не уведомил руководство «Роскосмоса» о планируемых допросах бывшего и текущего руководства госкорпорации и подведомственный ей институтов и предприятий. Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.
В корпорации подчеркнули, что готовы предоставить любую помощь следствию, но пока никакой информации о планируемых допросах к руководству не поступало.
Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — сказал Устименко.
Ранее появилась информация, что директор информационно-аналитического центра компании Дмитрий Пайсон, пишет Газета.ру
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