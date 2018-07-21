В «Роскосмосе» пообещали содействовать следствию по делу о госизмене

В корпорации подчеркнули, что готовы предоставить любую помощь следствию, но пока никакой информации о планируемых допросах к руководству не поступало.

Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — сказал Устименко.