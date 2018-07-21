«Моряки отряда особого назначения СС»: кто защищал Рейхстаг в 1945 году

О взятии Рейхстага советскими солдатами слышал каждый. Но что мы в действительности знаем о нем? Мы расскажем о том, кого отправляли против РККА, как искали Рейхстаг и сколько всего было знамен.

Кто идет на Берлин

Желающих брать Берлин в РККА было хоть отбавляй. Причем, если для командующих — Жукова, Конева, Рокоссовского это был в том числе вопрос престижа, то для простых солдат, которые были уже «одной ногой дома» это еще один страшный бой. Участники штурма будут вспоминать его, как одно из самых тяжелых сражений войны.

Тем не менее, мысль о том, что их отряд отправят на Берлин, в апреле 1944 мог вызывать у солдат одно лишь ликование. Автор книги: «Кто брал Рейхстаг: герои по умолчанию», Ямской Н. рассказывает о том, как ждали решения о составе наступательного войска в 756-го полку:

«У штабной землянки собрались офицеры. Неустроев сгорал от нетерпения, предлагая послать кого-нибудь за майором Казаковым, который должен был прибыть с результатами решения. Кто-то из офицеров пошутил: 'Что ты, Степан, вертишься на месте? Снял бы сапоги — и вперед! За то время, что ты туда-сюда бегаешь, уже, поди, под Берлином был бы!'.

Вскоре вернулся веселый и улыбающийся майор Казаков. И всем стало ясно: идем на Берлин!»

Отношение

Почему так важно было взять Рейхстаг и водрузить на нем знамя? Это здание, где с 1919 года заседал высший законодательный орган Германии , в годы Третьего Рейха, de-facto, не играл никакой роли. Все законодательные функции исполнялись в Кроль-Опере, здании напротив. Однако для гитлеровцев это не просто здание, не просто крепость. Для них это была последняя надежда, взятие которой деморализовало бы войско. Поэтому во время штурма Берлина командование делало упор именно на рейхстаге. Отсюда и приказ Жукова 171 и 150-й дивизиям, который обещал благодарность и правительственные награды тем, кто установить красный флаг над серым, неказистым и наполовину разрушенным зданием. Причем его установка была первостепенной задачей.

«Если нет наших людей в рейхстаге и не установлено там знамя, то прими все меры любой ценой водрузить флаг или флажок хотя бы на колонне парадного подъезда. Любой ценой!”

— был приказ от Зинченко. То есть, знамя победы должно было быть установлено еще до фактического взятия Рейхстага. По словам очевидцев, при попытках исполнить приказ и установить знамя на здании все еще обороняемом немцами, погибло немало «одиночек-добровольцев, храбрейших людей», но именно это сделало поступок Кантарии и Егорова героическим.

«Моряки отряда особого назначения СС»

Еще по мере продвижения РККА к Берлину, когда исход войны стал очевиден, Гитлера охватила то ли паника, то ли сыграло роль уязвленное самолюбие, но им было издано несколько приказов, чья суть сводилась к тому, что вся Германия должна погибнуть вместе с поражением Рейха. Приводился в исполнение план «Нерон», подразумевавший уничтожение всех культурных ценностей на территории государства, затруднялась эвакуация жителей. Впоследствии верховное командование произнесет ключевую фразу: «Берлин будет обороняться до последнего немца».

А значит, по большей части было все равно кого посылать на смерть. Так с целью задержания красной армии у моста Мольтке Гитлером в Берлин были переброшены «моряки отряда особого назначения СС», которым было приказано любой ценой задержать продвижение наших войск к правительственным зданиям. [С-BLOCK]

Ими оказались шестнадцатилетние мальчишки, вчерашние курсанты морской школы из города Ростока. Перед ними выступил Гитлер, назвав их героями и надеждой нации. Интересен сам его приказ: «отбросить небольшую группу русских, которая прорвалась на этот берег Шпрее, и не допустить ее к рейхстагу. Продержаться нужно совсем немного. Скоро вы получите новое оружие огромной силы и новые самолеты. С юга подходит армия Венка. Русские будут не только выбиты из Берлина, но и отброшены до Москвы ».

Знал ли Гитлер о реальном числе «небольшой группе русских» и о положении дел, когда отдавал приказ? На что он рассчитывал? На тот момент было очевидным, что для результативного сражения с советскими солдатами нужна была целая армия, а не 500 молодых, не умеющих воевать мальцов. Возможно, Гитлер ожидал положительных результатов от сепаратных переговоров с союзниками СССР. Но вопрос, о каком секретном оружии шла речь, так и повис в воздухе. Так или иначе, надежды не оправдались, а многие молодые фанатики погибли, не принеся пользы родине.

Где Рейхстаг?

Во время штурма случались и казусы. Накануне наступления, ночью оказалось, что наступавшие не знают, как выглядит рейхстаг и тем более, где он находится.

Вот как описывал эту ситуацию командир батальона, Неустроев, которому было приказано штурмовать рейхстаг: «Полковник приказывает:

'Выходи быстрее к рейхстагу!'. Я кладу трубку. В ушах все еще звучит голос Зинченко. А где он, рейхстаг-то? Черт его знает! Впереди темно и пустынно».

Зинченко в свою очередь докладывал генералу Шатилову: «Батальон Неустроева занял исходное положение в полуподвале юго-восточной части здания. Только вот ему какой-то дом мешает — закрывает Рейхстаг. Будем обходить его справа'. Тот недоуменно отвечает: 'Какой еще дом? Кроль-опера? Но он от „дома Гиммлера“ должен быть справа. Не может быть перед Рейхстагом никакого здания…».

Тем не менее, здание было. Приземистое в два с половиной этажа с башнями и куполом наверху. За ним в двухстах метрах виднелись очертания громадного, двенадцатиэтажного дома, который Неустовев и принял за конечную цель. Но серенькое здание, которое они решили обойти, неожиданно встретило наступавшим сплошным огнем.

Правильно говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Загадка месторасположения Рейхстага разрешилась по прибытию к Неустроеву Зинченко. Как описывает сам комбат:

«Зинченко посмотрел на площадь, и на затаившееся серое здание. А, потом, не оборачиваясь, спросил: 'Так что вам мешает выйти к Рейхстагу?'. 'Вот это невысокое здание', ответил я. 'Так это и есть рейхстаг!'».

Бои за комнаты

Как брали Рейхстаг? Обычная справочная литература не вдается в детали, описывая штурм как однодневный «наскок» советских солдат на здание, которое под этим напором так же быстро было сдано его гарнизоном. Однако дело обстояло иначе. Здание обороняли отборные СС-овские части, которым больше нечего было терять. И у них было преимущество. Они прекрасно знали о его плане и расположении всех его 500 комнат. В отличие от советских солдат, которые даже не представляли как Рейхстаг выглядит. Как рассказывал рядовой третьей роты И. В. Майоров: «О внутреннем расположении мы не знали практически ничего. А это весьма усложняло бой с противником. Кроме того, от беспрерывной автоматной и пулеметной стрельбы, разрывов гранат и фаустпатронов в рейхстаге поднимались такой дым и пыль от штукатурки, что, перемешиваясь, они заслоняли все, висели в комнатах непроглядной пеленой — ничего не видно, как в потемках». О том, насколько сложным был штурм можно судить, что советское командование ставило задачу в первый день захватить хотя бы 15-10 комнат из упомянутых 500.

Сколько было флагов

Историческим знаменем, водруженным на крышу Рейхстага, был штурмовой флаг 150-ой стрелковой дивизии Третьей ударной армии, установленный сержантом Егоровым и Кантарией. Но это был далеко не единственный красный флаг над немецким парламентом. Желание дойти до Берлина и установить советский флаг над разгромленным вражеским логовом фашистов мечтали многие, вне зависимости от приказа командования и обещания титула «Героя СССР». Впрочем, последнее было еще одним нелишним стимулом.

По словам очевидцев, победных знамен на Рейхстаге было ни два, ни три и даже не пять. Все здание буквально «краснело» от советских флагов, как самодельных, так и официальных. По подсчетам специалистов, их было около 20, часть была сбита во время бомбежки. Первый установил старший сержант Иван Лысенко, чей отряд соорудил знамя из матраса красной материи. Наградной лист Ивана Лысенко гласит:

«30 апреля 1945 года в 14 часов тов. Лысенко первым ворвался в здание Рейхстага, гранатным огнем истребил более 20 немецких солдат, достиг второго этажа и водрузил знамя победы. За проявленное геройство и мужество в бою достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

Причем, его отряд выполнил при этом свою основную задачу — прикрывать знаменосцев, которым было поручено водрузить победные знамена на Рейхстаге.

А вообще, каждый отряд мечтал установить свой флаг на Рейхстаге. С этой мечтой солдаты прошли весь этот путь до Берлина, каждый километр которого стоил жизней. Поэтому, так ли уж важно, чье знамя было первым, а чье «официальным». Все они были одинаково важны.

Судьба автографов

Те, кому не удалось водрузить знамя, оставляли напоминания о себе на стенах взятого здания. Как описывают очевидцы: все колонны и стены при входе в рейхстаг были испещрены надписями, в которых солдаты выражали чувства радости победы. Писали всем — красками, углем, штыком гвоздем, ножом:

«Кратчайший путь в Москву — через Берлин!»

«И мы, девушки, были здесь. Слава советскому воину!»; «Мы из Ленинграда , Петров, Крючков»; «Знай наших. Сибиряки Пущин, Петлин»; «Мы в рейхстаге»; «Я шел с именем Ленина»; «От Сталинграда до Берлина»; «Москва — Сталинград — Орел Варшава — Берлин»; «Дошел до Берлина».

Часть автографов сохранилась до сих пор — их сохранение было одним из главных требований при реставрации Рейхстага. Тем не менее, сегодня их судьба нередко ставится под вопрос. Так, в 2002 году представители консерваторов Йоханнес Зингхаммер и Хорст Гюнтер предложили уничтожить их, аргументируя это тем, что надписи «отягощают современные российско-германские отношения».