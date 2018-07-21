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В Смоленске начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Салютин поздравил ветерана с 80-летием
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В Смоленске начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Салютин поздравил ветерана с 80-летием 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Василий Салютин и председатель Смоленской региональной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Виктор Курышкин навестили юбиляра на дому, поздравили его, пожелали здоровья и долголетия, вручили подарки. Евгений Егорович поблагодарил гостей за заботу и добрые пожелания.
Службу в органах внутренних дел Евгений Егорович Андреев начинал в родной Вязьме в 1964 году с должности оперуполномоченного по борьбе с хищениями социалистической собственности. После окончания высшей школы МВД СССР продолжил службу в областном управлении внутренних дел, в уголовном розыске. По воспоминаниям его сослуживцев, Евгений Егорович был грозой смоленских карманников.
Затем Андреев возглавил отделение уголовного розыска Смоленского районного отдела внутренних дел, а, окончив Академию МВД СССР, занял пост начальника Промышленного РОВД города Смоленска. На этой должности он получил звание полковника милиции, до него никто из начальников районных отделов на Смоленщине не удостаивался такого звания.
На заслуженный отдых Евгений Егорович вышел в сентябре 1992 года с должности заместителя начальника службы милиции общественной безопасности УВД Смоленской области.
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