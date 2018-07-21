В Воронеже к поиску пропавших подключили систему видеонаблюдения «Безопасный город»

Волонтёры получат доступ к видеозаписям. Воронежский поисково-спасательный отряд «Черноземье» подписал соглашение о сотрудничестве с МКУ «Безопасный город», контролирующим более 2,5 тыс. видеокамер на улицах Воронежа. Об этом сообщили в официальной группе поисковиков в соцсетях в субботу, 21 июля. Сотрудничество позволит волонтёрам получать записи с камер видеонаблюдения. — Благодаря достигнутому соглашению, мы теперь сможем использовать данный ресурс, что, безусловно, будет большим подспорьем в поиске пропавших без вести людей! — отметили в поисковом отряде. Система «Безопасный город» включает в себя более 2,5 тыс. видеокамер, установленных на улицах Воронежа и в городских парках. Работа системы направлена на профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и ликвидацию последствий их проявления, а обеспечение общественной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Алина Скобцева