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В Воронеже к поиску пропавших подключили систему видеонаблюдения «Безопасный город»
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В Воронеже к поиску пропавших подключили систему видеонаблюдения «Безопасный город» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Волонтёры получат доступ к видеозаписям. Воронежский поисково-спасательный отряд «Черноземье» подписал соглашение о сотрудничестве с МКУ «Безопасный город», контролирующим более 2,5 тыс. видеокамер на улицах Воронежа. Об этом сообщили в официальной группе поисковиков в соцсетях в субботу, 21 июля. Сотрудничество позволит волонтёрам получать записи с камер видеонаблюдения. — Благодаря достигнутому соглашению, мы теперь сможем использовать данный ресурс, что, безусловно, будет большим подспорьем в поиске пропавших без вести людей! — отметили в поисковом отряде. Система «Безопасный город» включает в себя более 2,5 тыс. видеокамер, установленных на улицах Воронежа и в городских парках. Работа системы направлена на профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и ликвидацию последствий их проявления, а обеспечение общественной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Алина Скобцева
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