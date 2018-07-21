В крупных китайских городах из-за непогоды задержаны авиарейсы и приостановлена отправка поездов

Пекин, 21 июля / Синьхуа / — Минувшей ночью и до утра субботы международный аэропорт Шуанлю в г. Чэнду /пров. Сычуань, Юго-Западный Китай / трижды оказывался под натиском непогоды, сопровождавшейся грозами, что привело к крупномасштабной задержке авиарейсов.

По сообщению, большое количество пассажиров застряло в аэропорту.

Из-за 10-го по счету в этом году тайфуна, получившего имя «Ампил», в китайской столице, а также в городе центрального подчинения Тяньцзинь приняты меры по приостановке движения некоторых высокоскоростных поездов 22 июля, в частности в направлении провинций Фуцзянь, Цзянсу и Чжэцзян.

Железнодорожное ведомство напомнило пассажирам, купившим билеты на эту дату, обратиться на вокзал в течение 30 дней и сдать билеты. -0-