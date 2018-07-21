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Красных дней календаря в 2019 году станет больше
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Красных дней календаря в 2019 году станет больше 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Министерство труда предоставит жителям Российской Федерации возможность подробнее распланировать свой отдых в главные праздничные даты. Согласно опубликованному официальному документу, число выходных дней в период Нового Года увеличится, равно как и в период майских праздников. Россияне смогут отмечать окончание трудового года с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 включительно. 23 февраля, День защитника Отечества, приходящийся на субботу, добавит выходной в мае — в пятницу 10-го числа. 8, 9, 10 марта — главный женский праздник страны можно будет праздновать три дня подряд, поскольку это будут пятница, суббота и воскресенье. Отдых в начале мая будет на редкость продолжительным: с первое по пятое мая, затем с 9 по 12. Кроме того, День народного единства будет отмечаться с 4 по 6 ноября включительно.
Напомним, этим летом Министерство труда разработало законопроект новой статьи, по которой можно будет увольнять недобросовестных сотрудников. К привычным причинам, вроде систематических прогулов или необходимости сокращения штата, может добавиться «утрата доверия». Пресс-служба министерства сообщила: «Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий». Предполагается, что каждому случаю использования данной статьи будет предшествовать детальный разбор ситуации, чтобы не сделать новую норму инструментом избавления от сотрудников и средством сведения счетов личного характера, пишет портал ria.ru.
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