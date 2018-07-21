Москвич с маленьким сыном чуть не задохнулись в лифте жилого дома

Мужчина со своим пятилетним ребенком застряли в лифте и начали задыхаться от недостатка кислорода. Все произошло в многоквартирным жилом доме на Путевом проезде в Москве , сообщил «360» источник в экстренных службах.

Сообщение на диспетчерский пульт поступило в 11:19. Лифтовая служба мгновенно среагировала на вызов, но прибыв, обнаружила, что лифт пуст.

Очевидно, кабина заработала снова, а может быть, мужчине удалось самому открыть лифт.

Так или иначе, инцидент обошелся без жертв.

Ранее сообщалось, что опасная игра с веревочкой в лифте едва не стоила семилетней китаянке жизни. Она обвязалась веревкой, зашла в лифт на 23 этаже дома. Другой конец был обвязан вокруг талии ее 14-летнего брата, который остался снаружи. Оказавшись в кабине лифта, она мощно взлетела под потолок и, ударившись об него, тут же рухнула вниз.