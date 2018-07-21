Четыре района Тверской области празднуют Дни рождения

В Кесовогорском, Максатихинском, Пеновском и Рамешковском районе 21 июля проходят праздничные мероприятия, посвященные дню основания.

Кесовогорскому району 687 лет. Кесова Гора — одно из древнейших сел Тверского края. Расположено среди лесов, на берегу реки Кашинки. Первые упоминания о Кесовой Горе связаны со сказанием о княгине Василисе Киясовской, жене нижегородского князя Андрея Константиновича. В Тверской летописи в 1371 году Кесь упоминается как волостной центр Бежецкой пятины.

В 15-м веке наряду с именованием «Киасово» стало распространяться и название «Кесово», а в 18-м прочно закрепилось название Кесова Гора.

Кесова Гора была родовой вотчиной князей Прозоровских, которые были в родстве с князьями Трубецкими, генералиссимусом А. В. Суворовым, Голицыными.

Москве. К середине ХVII века село Кесова Гора становится торговым центром между Кашином Бежецком . Большое значение для развития торговли имела постройка в 1898 году ветки Николаевской железной дороги от станции Сонково

Великая Отечественная война — особая страница в истории Кесовой Горы и района. Село находилось в глубоком тылу. Но здесь формировались партизанские отряды для работы в оккупированных районах. В первый год войны было призвано 2500 человек, а всего ушло на фронт 6000 кесовогорцев. На самом высоком месте села поставлен бронзовый бюст уроженцу Кесовой Горы, дважды Герою Советского Союза летчику Алексею Васильевичу Алелюхину. Кесовогорскую землю прославили еще шесть Героев Советского Союза.

История Максатихи официально берёт начало в 1545 году.

Первая перепись поселения Максатиха была проведена в 1545 году. В 1775 году Максатиха и близлежащие земли вошли в Бежецкий уезд Тверского наместничества, и к XIX веку стали одним из самых густонаселённых районов. Местные жители в основном занимались земледелием и обработкой дерева.

В начале XVIII века в 45 километрах от Максатихи был заложен монастырь Николо-Теребенская пустынь, который в настоящее время возобновил работу.

В 1870 году на территории поселения появилась железная дорога, после чего начался быстрый рост промышленного производства и торговли лесом, дёгтем, углем.

В 1929 году Максатиха получила статус посёлка городского типа. В годы Великой Отечественной войны на максатихинской земле располагались госпитали, заготавливалась древесина, выращивалось зерно для фронта. В самом муниципалитете не велись военные действия, но максатихинцы участвовали в боевых действиях. Более 11 тысяч из них были награждены орденами и медалями.

Посёлок Рамешки в этом году отмечает 467-летие.

Первое упоминание о Рамешках относится к 1551 году когда царь Иван Грозный подтвердил права Троице-Сергиева монастыря на владение населённым пунктом. Село оставалось монастырским владением до 1764 года. В XIX веке через Рамешки проходил торговый тракт Тверь—Бежецк.

В 1929 году село Рамешки стало центром Рамешковского района. В годы Великой Отечественной войны рамешковцы участвовали в строительстве оборонительных сооружений в Селижарове и под Калинином. В 1941-1942 годах в Рамешках размещался военный госпиталь.

Современный статус посёлка городского типа Рамешки получили в 1979 году.

21 июля отмечается День Пеновского района и 112-летие посёлка Пено

Пено возник в 1906 году как пристанционный посёлок, выросший рядом с одноименной деревней. В 1929 году населённый пункт стал центром Пеновского района, в 1930-м получил статус посёлка городского типа.

В годы Великой Отечественной войны Пено в течение нескольких месяцев находился в оккупации. На всей захваченной территории действовали партизанские отряды, которые оказывали сопротивление действиям врага. Пеновский район — родина и место трагической гибели Героя Советского Союза Лизы Чайкиной.