Как исчезло Литовское княжество

Литовское княжество изначально было по составу литовско-русским с преобладанием русских и могло стать мощным православным государством. Неизвестно, что было бы с Московским княжеством, если бы литовские князья не повернулись на Запад, в сторону Польши

Жемгола, жмудь, пруссы и другие

Литовские племена, близкие славянам, судя и по исследованиям языка, и по анализу верований, довольно спокойно и беспечно жили на балтийском поморье между Западной Двиной и Вислой . Они разделились на племена: по правому берегу Двины жило племя летгола, по левому — жемгола, на полуострове между устьем Немана и Рижским заливом — корсь, между устьями немана и вислы — пруссы, в бассейне Немана — жмудь в верхнем течении, и собственно литва — в среднем, плюс наиболее дремучие из перечисленных ятвяги на Нарве . Городов на этих территориях не существовало до XIII века, когда впервые в летописи отмечены город Ворута у литовцев и Твереметь у Жмуди, а складывание зачатков государства историки склонны относить к XIV веку.

Немецкие рыцари

Молодые и агрессивные европейцы в лице главным образом немцев, а также шведов и датчан, естественно, не могли не начать колонизацию востока Балтийского моря. Так шведы взяли земли финнов, датчане построили Ревель в Эстляндии, а немцы пошли к литовцам. Поначалу они только торговали и проповедовали. Литовцы не отказывались креститься, но потом погружались в Двину и «смывали» с себя крещение, отправляя его по воде обратно немцам.

Папа тогда послал туда крестоносцев во главе с епископом Альбертом — первым епископом Ливонии, который в 1200 году основал Ригу, орден меченосцев, благо рыцарей было в те времена в избытке, и покорял и колонизировал окрестные земли. Спустя тридцать лет рядом, во владениях польского князя Конрада Мазовецкого, расположился и другой орден — Тевтонский, который из Палестины прогнали мусульмане. Они были призваны защищать Польшу от пруссов, которые постоянно грабили поляков. Рыцари за пятьдесят лет завоевали все прусские земли и там было основано государство в ленном подчинении от императора Германии

Первое достоверное княжение

Но литовцы не подчинились немцам. Они стали соединяться в большие скопища, строить союзы, в частности, с полоцкими князьями. Учитывая, что русские западные земли в то время были слабы, пассионарные литовцы, которых призывали на службу то те, то другие князья, приобретали примитивные навыки управления, и начинают сами захватывать сначала Полоцкую землю, потом и земли Новгорода, Смоленска, Киева. Первое достоверное княжение — Миндовга, сына Ромгольда, который создал княжество из русских и литовцев.

Однако слишком развернуться было невозможно, так как на Юге было сильное Галицкое княжество во главе с Даниилом, а с другой стороны Ливонский орден не дремал. Миндовг уступил занятые русские земли сыну Даниила Роману, но формально сохранил над ними власть и закрепил это дело, женив дочь на сыне Даниила Шварне. Ливонский орден признал Миндовга, когда тот принял крещение. Он в знак признательности передал немцам грамоты на литовские земли, которыми он и не владел.

Основатель династии

После смерти Миндовга в княжестве, как и следовало ожидать, начались разные междоусобицы, которые продолжались пол века, пока с 1316 года княжеский престол не занял Гедимин — основатель династии Гедиминовичей. За предыдущие годы Даниил и другие русские князья имели большое влияние в Литве и многое передали туда в плане градостроительном, культурном военном. Гедимин был женат на русской и в целом вел политику литовско-русскую, понимая, что это необходимо для строительства государства.

А ведь он подчинил Полоцк , Киев, частично Волынь. Сам он сидел в Вильне, а две трети его государства составляли русские земли. Сыновья Гедимина Ольгерд и Кейстут оказались дружными ребятами — один сидел в Вильне, и занимался северо-восточной Русью, а Кейстут жил в Троках, и действовал против немцев.

Ягайло — отступник

Под стать звучанию своего имени князь Ягайло оказался недостойным сыном Ольгерда, он договорился с немцами, чтобы уничтожить своего дядю Кейстута. Тот Ягайло победил, но не стал убивать племянника, и зря, потому что при первом удобном случае Ягайло дядю удавил, но сын его Витовт смог скрыться у тевтонских рыцарей, правда, потом вернулся и сел на небольших землях. К Ягайло стали подходить поляки с предложением женить его на королеве Ядвиге.

Она была признана королевой после смерти венгерского короля Людовика, который правил по династическому принципу и в Польше. Паны долго спорили и дрались по поводу того, кого взять Ядвиге в мужья, а Ягайло был очень подходящим: прекратились бы споры за Волынь и Галич, Польша бы укрепилась против немцев, захвативших Польское поморье, выгнала бы венгров из Галича и Львова

Ягайло, крещеный в православие, был очень рад предложению, крестился в католичество и крестил Литву. В 1386 году брак был заключен и Ягайло получил имя Владислав. Он уничтожил языческие капища и т.д., помог убрать венгров и нанес сокрушительное поражение Тевтонскому ордену при Грюнвальде. Но, как отмечает русский историк Сергей Платонов , уния «внесла в Литву семена внутренней вражды и разложения», поскольку были созданы предпосылки для притеснения православных русских.

Витовт — собиратель земель

Сына убитого Кейстута Витовт, как только Ягайло уехал в Польшу, при помощи удельных князей стал править в Польше (1392), притом с такой поддержкой, что добился полной личной независимости от короля Владислава, бывшего Ягайло. При Витовте Литва расширилась от Балтийского до Черного моря, глубоко продвинулась на Восток за счет Смоленского княжества. Василий I был женат на единственной дочери Витовта Софии, а левый приток Оки Утра была назначена границей между московскими и литовскими землями.

Некоторые историки полагают, что этой мощной восточной политике, которая могла привести к созданию огромного литовско-русского государства, содействовали православные князья Литвы, но резко противились поляки и новая ополяченная литовская знать, которая получила все привилегии шляхты и панов. Витовт даже стал хлопотать о королевском титуле перед императором Германии, чтобы стать независимым от Польши, но умер (1430) в разгаре этого процесса.

Полная уния

Больше 100 лет уния была во многом формальной. Это, как в случае с Витовтом, могло иметь самые печальные последствия для Польши, поэтому было решено всегда избирать одного человека и князем, и королем. Таким образом, задуманная в 1386 году уния, была осуществлена лишь в начале XVI века. Польское влияние в Литве после этого стало расти.

Раньше местные князья могли управлять в своих землях без католического и польского диктата, теперь великий князь подчинил их, римская вера стала подавляющей и угнетающей по отношению к православным.