В Ялте разбираются со сливом неизвестной жидкости в море

СИМФЕРОПОЛЬ , 21 июл — РИА Новости Крым . Депутаты ялтинского горсовета инициировали проверку по факту слива неизвестной жидкости в море в районе Приморского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации курортного города.

Причиной расследования стало видео в соцсети Facebook, в ходе которого очевидец рассказал о регулярности слива пенной жидкости неизвестного происхождения в акваторию Черного моря.

18 июля видеообращение рассмотрели ялтинские депутаты, после чего направили запросы в прокуратуру города, Росприроднадзор по РК и Севастополю , министерство экологии и природных ресурсов Крыма с просьбой провести проверку этого инцидента.

"Вопрос находится на контроле депутатов горсовета. В ближайшее время компетентными органами будет проведена проверка по данному инциденту, будет также составлена оценка ущерба, нанесенного экосистеме Черного моря. Подобное явление негативно сказывается не только на отдыхе гостей и жителей Ялты, но и на окружающей среде, морской фауне и флоре", — цитирует пресс-служба слова председателя комитета по вопросам развития курорта и здравоохранения, внешне-побратимским связям и охране окружающей среды Любови Грибковой.