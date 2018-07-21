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В Ялте разбираются со сливом неизвестной жидкости в море
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В Ялте разбираются со сливом неизвестной жидкости в море 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Депутаты ялтинского горсовета инициировали проверку по факту слива неизвестной жидкости в море в районе Приморского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации курортного города.
Причиной расследования стало видео в соцсети Facebook, в ходе которого очевидец рассказал о регулярности слива пенной жидкости неизвестного происхождения в акваторию Черного моря.
18 июля видеообращение рассмотрели ялтинские депутаты, после чего направили запросы в прокуратуру города, Росприроднадзор по РК и Севастополю, министерство экологии и природных ресурсов Крыма с просьбой провести проверку этого инцидента.
"Вопрос находится на контроле депутатов горсовета. В ближайшее время компетентными органами будет проведена проверка по данному инциденту, будет также составлена оценка ущерба, нанесенного экосистеме Черного моря. Подобное явление негативно сказывается не только на отдыхе гостей и жителей Ялты, но и на окружающей среде, морской фауне и флоре", — цитирует пресс-служба слова председателя комитета по вопросам развития курорта и здравоохранения, внешне-побратимским связям и охране окружающей среды Любови Грибковой.
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