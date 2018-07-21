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Гранату времен Великой отечественной войны обезвредили в Грязовецком районе
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Гранату времен Великой отечественной войны обезвредили в Грязовецком районе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Местный житель заметил боеприпас во время отдыха. Предмет, похожий на гранату лежал на берегу реки возле деревни Криводино.
Грязовчанин сообщил о предмете в полицию. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники вологодского ОМОН Росгвардии. Металлический предмет, покрытый ржавчиной, обследовали взрывотехник спецподразделения и инструктор-кинолог с минно-розыскной овчаркой.
Специалисты установили, что находка является боевой гранатой РГД 33. Такие боеприпасы были на вооружении солдат во Время Великой отечественной войны. Не смотря на длительное время, прошедшее с тех времен, в корпусе гранаты содержались следы взрывчатого вещества.
После проверки был сделан вывод о том, что находка является опасной для жизни и здоровья. Граната была уничтожена в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.
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