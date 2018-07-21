Гранату времен Великой отечественной войны обезвредили в Грязовецком районе

Местный житель заметил боеприпас во время отдыха. Предмет, похожий на гранату лежал на берегу реки возле деревни Криводино.

Грязовчанин сообщил о предмете в полицию. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники вологодского ОМОН Росгвардии. Металлический предмет, покрытый ржавчиной, обследовали взрывотехник спецподразделения и инструктор-кинолог с минно-розыскной овчаркой.

Специалисты установили, что находка является боевой гранатой РГД 33. Такие боеприпасы были на вооружении солдат во Время Великой отечественной войны. Не смотря на длительное время, прошедшее с тех времен, в корпусе гранаты содержались следы взрывчатого вещества.