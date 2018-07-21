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Из певцов в отельеры. Дима Билан открыл гостиницу в Подмосковье
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Из певцов в отельеры. Дима Билан открыл гостиницу в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Победитель песенного конкурса «Евровидение» Дима Билан открыл трехзвездночную гостиницу в Московской области. Произошло это еще год назад, но поделился он этим только сейчас. Правда, рассекречивать адрес артист не стал.
«Гостиница со своей территорией, с очень уютным пространством вокруг. 29 полноценных номеров: одноместные, двухместные. Очень здесь здорово. Есть ощущение не мегаполиса вокруг, а пребывания в частном доме», — сказал артист в ролике, опубликованном в Instagram.
Мини-отель оборудован всем необходимым: «И туалет, и душ, и вода, и мини-бар — все есть». В гостинице построен буфет, в дальнейшем здесь появится баня. В планах — благоустроить дорогу, ведущую к зданию.
По словам Билана, решение вложить деньги в гостиничный бизнес было принято из-за перспективности направления: «Жанр мини-отелей вошел в этом году в тройку самых перспективных бизнесов, ведь страна развивает туризм».
Работа над проектом, который он запустил вместе с родственником-компаньоном, велась в течение трех лет. Отель уже завоевал популярность среди клиентов и уже выходит на самоокупаемость.
На днях стало известно, кто является возлюбленной Димы Билана. Пользователи выяснили, что его девушка — певица Polina, которая недавно вернулась из США, где вместе с возлюбленным записала трек «Пьяная любовь».
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