Из певцов в отельеры. Дима Билан открыл гостиницу в Подмосковье

Победитель песенного конкурса «Евровидение» Дима Билан открыл трехзвездночную гостиницу в Московской области . Произошло это еще год назад, но поделился он этим только сейчас. Правда, рассекречивать адрес артист не стал.

«Гостиница со своей территорией, с очень уютным пространством вокруг. 29 полноценных номеров: одноместные, двухместные. Очень здесь здорово. Есть ощущение не мегаполиса вокруг, а пребывания в частном доме», — сказал артист в ролике, опубликованном в Instagram.

Мини-отель оборудован всем необходимым: «И туалет, и душ, и вода, и мини-бар — все есть». В гостинице построен буфет, в дальнейшем здесь появится баня. В планах — благоустроить дорогу, ведущую к зданию.

По словам Билана, решение вложить деньги в гостиничный бизнес было принято из-за перспективности направления: «Жанр мини-отелей вошел в этом году в тройку самых перспективных бизнесов, ведь страна развивает туризм».

Работа над проектом, который он запустил вместе с родственником-компаньоном, велась в течение трех лет. Отель уже завоевал популярность среди клиентов и уже выходит на самоокупаемость.