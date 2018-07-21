Стартовала активная фаза учений России и Таджикистана

В субботу в горах Восточного Памира стартовал заключительный этап совместных оперативно-стратегических учений России Таджикистана , сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Учения проводятся около города Хорог в горах Восточного Памира. По замыслу, «из Афганистана на территорию Таджикистана прорываются условные вооруженные террористические группы». Личный состав должен отразить атаки и ликвидировать прорвавшихся террористов, передает ТАСС

Также отрабатывается тактика окружения и уничтожения проникших на территорию страны террористов, вопросы организации территориальной обороны и мобилизации военнослужащих запаса.

В учениях со стороны 201-й российской военной базы задействована батальонно-тактическая группа в составе около 400 военнослужащих и более 80 единиц военной техники, со стороны Таджикистана — около 700 человек и более 40 единиц техники.

Кроме того, «в мобилизационных мероприятиях принимают участие до 10 тыс. таджикистанских офицеров и солдат запаса». Отмечается, что стрельба «будет производиться из штатного вооружения батальонно-тактической группы».

Находящаяся в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.