Российские и таджикистанские военные уничтожили ворвавшихся в среднеазиатскую республику «террористов»

Таджикистана. В горах Восточного Памира завершились первые масштабные совместные учения вооруженных сил России

Финальным этапом совместных оперативно-стратегических учений военнослужащих России и Таджикистана стало уничтожение условных террористических групп, прорвавшихся через границу азиатской республики, — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Мотострелковые подразделения 201-й военной базы совершили более чем 700-километровый марш в сложных климатических условиях, в том числе по Памиру, при температуре более 35 градусов. На полигоне «Джелонди» они отработали вопросы взаимодействия с таджикистанскими силовиками в ходе совместной антитеррористической операции по освобождению и зачистке населенного пункта от «незаконных военных формирований», — говорится в сообщении.

По замыслу маневров, из Афганистана вторглись условные вооружённые террористические группы. Совместная пехота отразила их атаки и уничтожила «боевиков». С воздуха мотострелков поддерживало звено российских штурмовиков Су-25.

Военные провели преследование остатков «незаконных вооруженных формирований» и уничтожили их в горах.

Всего в учениях участвовали от России — около 400 человек и более 80 единиц военной техники, от Таджикистана — около 700 военнослужащих и более 40 единиц техники. К мобилизационным мероприятиям привлекались около 10 тысяч таджикистанских офицеров и солдат запаса.