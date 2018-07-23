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Российские и таджикистанские военные уничтожили ворвавшихся в среднеазиатскую республику «террористов»
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Российские и таджикистанские военные уничтожили ворвавшихся в среднеазиатскую республику «террористов» 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В горах Восточного Памира завершились первые масштабные совместные учения вооруженных сил России и Таджикистана.
Финальным этапом совместных оперативно-стратегических учений военнослужащих России и Таджикистана стало уничтожение условных террористических групп, прорвавшихся через границу азиатской республики, — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«Мотострелковые подразделения 201-й военной базы совершили более чем 700-километровый марш в сложных климатических условиях, в том числе по Памиру, при температуре более 35 градусов. На полигоне «Джелонди» они отработали вопросы взаимодействия с таджикистанскими силовиками в ходе совместной антитеррористической операции по освобождению и зачистке населенного пункта от «незаконных военных формирований», — говорится в сообщении.
По замыслу маневров, из Афганистана вторглись условные вооружённые террористические группы. Совместная пехота отразила их атаки и уничтожила «боевиков». С воздуха мотострелков поддерживало звено российских штурмовиков Су-25.
Военные провели преследование остатков «незаконных вооруженных формирований» и уничтожили их в горах.
Всего в учениях участвовали от России — около 400 человек и более 80 единиц военной техники, от Таджикистана — около 700 военнослужащих и более 40 единиц техники. К мобилизационным мероприятиям привлекались около 10 тысяч таджикистанских офицеров и солдат запаса.
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