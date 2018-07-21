Активная фаза совместных учений РФ и Таджикистана стартовала в горах Восточного Памира 

Во время нее отрабатывается тактика окружения и уничтожения проникших на территорию страны условных террористов.
Заключительный этап с боевой стрельбой совместных оперативно-стратегических учений военнослужащих России и Таджикистана по территориальной обороне Хорогского гарнизона стартовал сегодня, 21 июля.
По замыслу учений из Афганистана на территорию Таджикистана прорываются условные вооружённые террористические группы. Перед личным составом, участвующим в учениях, ставятся задачи по отражению атак и ликвидации прорвавшихся террористов. Во время учений отрабатывается тактика окружения и уничтожения проникших на территорию страны террористов, вопросы организации территориальной обороны, а также мобилизации военнослужащих запаса.
Ранее сообщалось, что в учениях со стороны 201 российской военной базы привлечена батальонно-тактическая группа в составе около 400 военнослужащих и более 80 единиц военной техники, со стороны таджикских силовиков привлекается около 700 человек и более 40 единиц техники. В мобилизационных мероприятиях примут участие до 10 тысяч таджикских офицеров и солдат запаса. Стрельба будет производиться из штатного стрелкового оружия батальона и БТР-82А.
Подразделения военной комендатуры и военной автомобильной инспекции в ходе проведения учений обеспечивают соблюдение правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.