Активная фаза совместных учений РФ и Таджикистана стартовала в горах Восточного Памира

Во время нее отрабатывается тактика окружения и уничтожения проникших на территорию страны условных террористов.

Заключительный этап с боевой стрельбой совместных оперативно-стратегических учений военнослужащих России Таджикистана по территориальной обороне Хорогского гарнизона стартовал сегодня, 21 июля.

По замыслу учений из Афганистана на территорию Таджикистана прорываются условные вооружённые террористические группы. Перед личным составом, участвующим в учениях, ставятся задачи по отражению атак и ликвидации прорвавшихся террористов. Во время учений отрабатывается тактика окружения и уничтожения проникших на территорию страны террористов, вопросы организации территориальной обороны, а также мобилизации военнослужащих запаса.

Ранее сообщалось, что в учениях со стороны 201 российской военной базы привлечена батальонно-тактическая группа в составе около 400 военнослужащих и более 80 единиц военной техники, со стороны таджикских силовиков привлекается около 700 человек и более 40 единиц техники. В мобилизационных мероприятиях примут участие до 10 тысяч таджикских офицеров и солдат запаса. Стрельба будет производиться из штатного стрелкового оружия батальона и БТР-82А.

Подразделения военной комендатуры и военной автомобильной инспекции в ходе проведения учений обеспечивают соблюдение правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.