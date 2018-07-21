Из Вологды в Санкт-Петербург за час смогут добраться вологжане

Вологодское авиационное предприятие возобновляет полеты из Вологды Санкт Петербург . Первый самолет отправится в рейс 3 августа.

Договоренность об этом на днях была достигнута в Правительстве области. Областные власти совместно с «Вологодским авиационном предприятии» обсудили с Росавиацией возобновление перевозок на маршруте «Вологда-Пулково-Вологда».

«Из Вологды самолет будет вылетать по средам и пятницам. Курсировать между двумя городами будет ЯК — 40, рассчитанный на 32 места. Время в пути займет примерно один час пятнадцать минут» — рассказал заместитель генерального директора АО «Вологодское авиационное предприятие», Алексей Бобылев

Вылеты из Вологды запланированы по средам и пятницам в 8.30. Отправление из Пулково в 11.00. Подробнее о расписании рейсов можно узнать на сайте Авиапредприятия.