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Из Вологды в Санкт-Петербург за час смогут добраться вологжане
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Из Вологды в Санкт-Петербург за час смогут добраться вологжане 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Вологодское авиационное предприятие возобновляет полеты из Вологды в Санкт Петербург. Первый самолет отправится в рейс 3 августа.
Договоренность об этом на днях была достигнута в Правительстве области. Областные власти совместно с «Вологодским авиационном предприятии» обсудили с Росавиацией возобновление перевозок на маршруте «Вологда-Пулково-Вологда».
«Из Вологды самолет будет вылетать по средам и пятницам. Курсировать между двумя городами будет ЯК — 40, рассчитанный на 32 места. Время в пути займет примерно один час пятнадцать минут» — рассказал заместитель генерального директора АО «Вологодское авиационное предприятие», Алексей Бобылев.
Вылеты из Вологды запланированы по средам и пятницам в 8.30. Отправление из Пулково в 11.00. Подробнее о расписании рейсов можно узнать на сайте Авиапредприятия.
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