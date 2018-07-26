Стадион «Ростов Арена» будет обслуживать только общественный транспорт 

В дни матчей на «Ростов Арене» могут снова ходить шаттлы
До «Ростов Арены» горожане смогут доехать только на маршрутках и автобусах. Об этом 161.ru рассказали в администрации донской столицы. — Работа по маршрутам автобусов-шаттлов после проведения матчей ЧМ в Ростове-на-Дону не предусмотрена, — уточнили в пресс-службе мэрии. Там добавили, что все автобусы, задействованные в обслуживании стадиона, сейчас работают на городских маршрутах. Они переданы в распоряжение «Ростовпассажиртранса». Ранее высказывались предположения, что из-за высокой востребованности и эффективности некоторые маршруты шаттлов в Ростове останутся. Кроме того, глава администрации Ростова Виталий Кушнарев не так давно заявил, что в дни матчей на «Ростов Арене» работу шаттлов могут возобновить. Правда, движение общественного транспорта будет зависеть от числа болельщиков. — При 10–15 тысячах болельщиков на стадионе это будет неэффективно, — отметил Кушнарев.