«Ростов» — «Ахмат»: на матче в Ростове присутствует почти 28 тысяч зрителей

На матче 1-го тура РПЛ «Ростов» — «Ахмат», который проходит на «Ростов Арене» присутствуют 27 975 человек. Максимальная вместимость стадиона — 43 472 зрительских мест. Ростов — Ахмат Все о чемпионате России по футболу — здесь