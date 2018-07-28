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«Ростов» — «Ахмат»: на матче в Ростове присутствует почти 28 тысяч зрителей
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«Ростов» — «Ахмат»: на матче в Ростове присутствует почти 28 тысяч зрителей 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Фото: 161.ru
На матче 1-го тура РПЛ «Ростов» — «Ахмат», который проходит на «Ростов Арене» присутствуют 27 975 человек. Максимальная вместимость стадиона — 43 472 зрительских мест.
Ростов — Ахмат
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