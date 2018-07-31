Около 450 детей бесплатно посетили первый домашний матч ФК «Ростов» в РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. / ТАСС /. Около 450 детей до 13 лет в сопровождении взрослого родителя посетили бесплатно матч футбольного клуба «Ростов» с «Ахматом» в первом туре Российской премьер-лиги. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на итоговом заседании регионального организационного комитета по подготовке и проведению игр чемпионата мира в Ростове-на-Дону.

"На первом матче «Ростова»

впервые реализовали программу по предоставлению бесплатного места для ребенка до 13 лет. На матч, который состоялся между «Ростовом» и «Ахматом», 445 детей в возрасте до 13 лет пришли со своими родителями", — сказал он.

Он также сообщил, что власти региона будут создавать максимально комфортные условия на новом стадионе, построенном к чемпионату мира.