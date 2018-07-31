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Около 450 детей бесплатно посетили первый домашний матч ФК «Ростов» в РПЛ
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Около 450 детей бесплатно посетили первый домашний матч ФК «Ростов» в РПЛ 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Около 450 детей до 13 лет в сопровождении взрослого родителя посетили бесплатно матч футбольного клуба «Ростов» с «Ахматом» в первом туре Российской премьер-лиги. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на итоговом заседании регионального организационного комитета по подготовке и проведению игр чемпионата мира в Ростове-на-Дону.
"На первом матче «Ростова»
впервые реализовали программу по предоставлению бесплатного места для ребенка до 13 лет. На матч, который состоялся между «Ростовом» и «Ахматом», 445 детей в возрасте до 13 лет пришли со своими родителями", — сказал он.
Он также сообщил, что власти региона будут создавать максимально комфортные условия на новом стадионе, построенном к чемпионату мира.
Матч нового сезона Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Ахматом», прошедший 28 июля на стадионе «Ростов-Арена», построенном к чемпионату мира, посмотрели 27 975 зрителей. Встреча завершилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Мяч забил исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон.
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