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Игорь Гамула: «Ожидаю, что на матч с „Ахматом“ придет не меньше 30 тысяч зрителей»
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Игорь Гамула: «Ожидаю, что на матч с „Ахматом“ придет не меньше 30 тысяч зрителей» 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Фото: 161.ru
Экс-главный тренер «Черноморца» и «Ростова» Игорь Гамула​ поделился ожиданиями от сезона. По его словам, болельщики будут ходить на новый стадион.
— «Ростов»? Ожидания самые оптимистичные. Не хотелось бы, чтобы получилось как в прошлом году, когда ждали счастья до последнего тура. Надеюсь, как и все, что команда не даст поводов для переживаний. Чтобы народ не сидел «на нервяке», а радовался новому стадиону, хорошей игре и успешному результату. Такое у меня пожелание желто-синим.
— Исходя из прошлого сезона, какую вообще игру ставит «Ростову» Валерий Карпин? На что делает акцент?
— На быструю атаку — в основном, через фланги, где защитники действуют по всей бровке. К обороне относится внимательно — команда играет в пять защитников. Футболисты используют продольные передачи, под которые активно открывается Алексей Ионов. Это хорошо, когда команда не катает мяч поперек поля, а старается быстро переходить центр поля и атаковать. Такой футбол по душе болельщикам.
— Несмотря на трудности с арендой (по разным оценкам, сумма составляет в районе 300 млн рублей в год), команда все же будет играть на «Ростов-Арене». Как восприняли эту новость?
— Новость — супер! Уверен, болельщики будут ходить на новый стадион! Ожидаю, что на матч с «Ахматом» придет не меньше 30 тысяч зрителей. Конечно, команда должны выступать на «Ростов Арене». Иначе — зачем ее строили?
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