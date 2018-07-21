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«Мисс Москва-2018» открывает прием заявок
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«Мисс Москва-2018» открывает прием заявок 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
XXIII фестиваль красоты и талантов «Мисс Москва» открывает прием заявок на участие. Фестиваль пройдет осенью 2018 года. Претендентками в борьбе за заветные титулы могут стать жительницы Москвы и Московской области в возрасте от 16 до 28 лет, сочетающие в себе красоту, ум и талант.
С девушками, прошедшими отбор, будет проводиться подготовка к финалу, во время которой их обучат актерскому мастерству, дефиле, сценической пластике, а также проведут тренинги с лучшими психологами, хореографами и стилистами.
Наряду с победительницей в номинации «Мисс Москва-2018» будут определены «Московская красавица-2018» и «Краса Москвы-2018». Обладательница титула «Мисс Москва» примет участие в Национальном фестивале красоты и талантов «Краса России-2019».
Фестиваль красоты и талантов «Мисс Москва» проводится с 1994 года. За это время он стал одним из самых заметных и значимых событий в индустрии красоты, моды и стиля. Главная цель конкурса — пропаганда здорового образа жизни, гармоничного интеллектуального, эстетического и физического развития личности. Это не только конкурс самых красивых девушек столицы, но и эффектное театрализованное шоу, в котором принимают участие звезды шоу-бизнеса и победительницы прошлых лет. В жюри входят известные деятели культуры и спорта, политики и бизнесмены, артисты и дизайнеры. Директор и идейный вдохновитель конкурса — Татьяна Андреева.
Контакты для регистрации заявок участниц:
+7 (499) 250-2528,
+7 (916) 210-8018,
zayavkikrasa@gmail.com  Фото Артем Сизов/«Газета.Ru», 2017
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