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Гости воронежского фестиваля «Город-Сад» увидят соломенную этнодеревню
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Гости воронежского фестиваля «Город-Сад» увидят соломенную этнодеревню 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области объявил конкурс на организацию международного фестиваля «Город-Сад», информация об этом появилась на портале госзакупок.
На эти цели власти готовы потратить 24,5 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 августа, а сам аукцион состоится 14 августа.
Как следует из документов техзадания, подрядчик должен будет декорировать пруд Воронежского центрального парка японскими зонтиками, разместить арт-объекты — муравьи, часовню, качели, соломенную этнодеревню и т.д.
Напомним, в этом году «Город-Сад» пройдет с 30 августа по 2 сентября. Площадкой проведения фестиваля снова станет Воронежский центральный парк, где развернутся конкурсные сады, в том числе детские, флористические экспозиции, арт — объекты, плодово — овощные объекты, а также большая площадка зоны Грин-маркета, фудкорта и зон отдыха.
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