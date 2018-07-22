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Таинственная планета Нибиру максимально приблизится к Земле 7 августа, считают учёные
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Таинственная планета Нибиру максимально приблизится к Земле 7 августа, считают учёные 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Пророчества гласят, что в будущем Нибиру уничтожит нашу планету. Насчёт Нибиру в последнее время царит абсолютный ажиотаж, как со стороны научного мира, так и простых людей. Интересным является то, что по сути никто и никогда не видел эту загадочную планету и она является скорее мифической, чем реальной. Но некоторые учёные заявляют, что 7 августа у всех жителей Земли будет возможность увидеть планету Нибиру без телескопов. Некоторые люди серьёзно полагают, что Нибиру является вестником апокалипсиса для нашей планеты и долгие тысячелетия она скрывалась на окраине нашей Солнечной системы. Предполагается, что планета является обитаемой и на ней живёт высокоразвитая цивилизация. Интересно, а они знают, что на Земле тоже есть жизнь или считают нашу планету такой же мистической, как и мы Нибиру?
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