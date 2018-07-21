Зачем Иван Грозный переехал в Александровскую слободу

В декабре 1564 года Иван Грозный покинул Москву и переехал в Александровскую слободу. Почти два десятилетия столицей, культурным и политическим центром государства была подмосковная резиденция царя.

Долгая дорога

В начале декабря 1564 года Иван Грозный стал вести себя предельно странно: он посещал столичные церкви и монастыри и усердно молился в них. В самих молитвах не было ничего странного, странны были сборы: царская «семья» готовилась к переезду. К величайшему неудовольствию церковных властей, Иван IV велел забрать и свезти в Кремль самые почитаемые иконы и прочую «святость».

В воскресенье, 3 декабря, Грозный присутствовал на богослужении в кремлевском Успенском соборе. После окончания службы он простился с митрополитом, членами Боярской думы, дьяками, дворянами и столичными гостями. На площади перед Кремлем уже стояли сотни нагруженных повозок под охраной нескольких сот вооруженных дворян.

Царская семья покинула столицу, увозя с собой всю московскую «святость» и всю государственную казну. Церковные сокровища и казна стали своего рода залогом в руках Грозного. Войско, сопровождавшее государя, было полностью вооружено и готово к военным действиям, дворян сопровождали боевые холопы («люди»).

Царский выезд был необычен. «Ближние люди», сопровождавшие Грозного, получили приказ забрать с собой семьи. Оставшиеся в Москве бояре и духовенство находились в полном неведении о замыслах царя и «в недоумении и во унынии быша, такому государьскому великому необычному подъему, и путного его шествия не ведало куцы бяша».

Царский «поезд» скитался в окрестностях Москвы в течение нескольких недель, пока не достиг укрепленной Александровской слободы. Отсюда в начале января царь известил митрополита и думу о том, что «от великие жалости сердца» он оставил свое государство и решил поселиться там, где «его, государя, Бог наставит». Можно предположить, в дни «скитаний» царь работал над завещанием и весьма откровенно объяснял причины отъезда из Москвы.

«А что по множеству беззаконий моих Божий гнев на меня распростерся, — писал Иван, — изгнан есмь от бояр, самовольства их ради, от своего достояния и скитаюся по странам, а може, Бог когда не оставит».

Монах

Известно, что в Александровской слободе Иван IV организовал своё «монашеское братство». Иван IV написал для опричного корпуса в Александровской слободе монастырский устав, сам был игуменом этой монашеской общины, князя Афанасия Вяземского назначил келарем, Малюту Скуратова — церковным причетником. В тот же период (в 1567 г., как считает Р. Г. Скрынников) во время одного из приездов в Кириллов монастырь он поделился с некоторыми старцами своим сокровенным желанием постричься у них. В том же 1567 году царь дал 200 рублей в Кирилловскую обитель себе на келью.

Для всех членов братства была изготовлена монашеская одежда: грубые нищенские одеяния на козьем меху, длинные черные монашеские посохи, снабженные железным острием, под нищенской рясой скрывались богатые одежды, шитые золотом, у пояса — длинные ножи. В Александровской слободе установился особый распорядок дня. Царь сам звонил в колокола, служил молебен, пел в хоре опричников.

Вероятнее всего, монашеское братство в Слободе был образовано на волне конфликта Ивана IV с митрополитом Филиппом. Глава церкви обличил неправедное житие царя. Наличие в Слободе иноческого братства воочию показывало всем, что государь ведет жизнь святого. Иван Грозный со своим братством особо не заигрался. В 1570-1571 гг. одни братья были зарезаны либо повешены на воротах собственного дома, другие утоплены, либо брошены в темницу.

Ярмарка невест

Пребывание Ивана Грозного в Александровской слободе известно ещё и тем, что здесь царь проводил знаменитые смотры невест. После смерти Марии Черкасской Грозный не стал искать жену за рубежом, а велел переписать дворянских девок-невест по всей стране. В Александровскую слободу были свезены 2000 «невест». На протяжении нескольких месяцев они жили здесь, приглянувшихся царь «звал» к себе, а после выдавал за кого-нибудь из придворных.

Смотрины позволили отобрать сначала 24, а затем 12 самых красивых девиц. Выбор царя пал на Марфу Собакину. Выбор Марфы Собакиной был вызван, скорее всего, участием Малюты Скуратова. Марфа была его родственницей. При помощи столь выгодного брака Скуратов стал родственником Грозного, что серьезно подняло его «вес». Скоропостижная смерть Марфы позволило тому же Скуратову провести «зачистку» среди своих коллег по опричному руководству.

Новая столица

Переезд Грозного в Александровскую слободу стал беспрецедентным событием в русской истории. По сути, почти на 20 лет Александровская слобода стала столицей России. В Слободе Иван Грозный начал налаживать первые после многовековой изоляции международные отношения, заключать важные торговые и политические договоры, принимать посольства европейских держав. Грозный перевез туда первую в России типографию, где работали ученики первопечатника Ивана Фёдорова Андроник Тимофеев и Никифор Тарасиев, напечатавшие в ней множество книг и даже первые листовки.

В Александровскую слободу вслед за государем приехали лучшие зодчие, иконописцы, музыканты. При дворе работала книгописная мастерская, был создан прообраз первой консерватории. Есть основания полагать, что в Александровской слободе находилась и легендарная « либерия » — пропавшая библиотека Грозного.

Опричнина

Александровская слобода — своеобразная родина опричнины. Об опричнине сегодня сложилось достаточно поверхностное впечатление. Она воспринимается исключительно как система авторитарного контроля. На деле же, все было и проще, и сложнее одновременно. По сути, когда Грозный поднял вопрос об опричнине, то речь шла о разделении страны на две части. Одна подчинялась лично царю, другая— управлялась по старой схемпе.

Сам термин «опричнина» выводится от слова «опричь», которое обычно переводят как «кроме», хотя более точный перевод — «помимо». Список того, что царь хочет взять себе, в опричнину, видимо, был готов заранее. В него вошли лучшие земли, самые богатые области, а там, где неудобно было брать в опричнину весь город, ее делили на две части. Опричнина была формой феодального правления. Формировать опричнину было удобно в Александровской слободе. Безопаснее и надежнее.

Альтернатива?

Была ли альтернатива Александровской слободе? Да, конечно, была. Теоретически, царь мог бы переехать, например, в Вологду , но ещё со времён Василия III Александровская слобода была особым местом силы, императорской резиденцией. Царские дипломаты получили приказ объяснить иноземцам, что русский царь уехал в «село» по своей воле «для своего прохладу», что его резиденция в «селе» расположена вблизи Москвы, поэтому царь «государство свое правит и на Москве, и в Слободе».

Особым образом была организована охрана Александровской Слободы. Подступы к Слободе охраняла усиленная стража. Никто не мог проникнуть в царскую резиденцию без специального пропуска — «памяти». Из Александровской слободы царь почти двадцать лет проводил свои политические и социальные эксперименты.

Саин-Булат

В 1575 году Иван Грозный вторично отрекся от престола и посадил на трон служилого татарского хана Симеона Бекбулатовича. Современники не понимали смысла затеи монарха. Распространился слух, будто государь был напуган предсказанием кудесников. Известие об этом сохранил один из поздних летописцев: «А говорят нецыи, что для того сажал (Симеона), что волхви ему сказали, что в том году будет пременение: московскому царю будет смерть».

Предупреждения такого рода самодержец получал от колдунов и астрологов не однажды. Иван же стал называть себя «холопом Ивашкой». Но показательно, что власть «холопа» почему-то продолжала распространяться на земли бывшего Казанского ханства, где Иван сохранял титул царя.

Скорее всего, Иван побоялся, что, оказавшись под властью настоящего чингизида, казанцы пожалуй воспрянут духом, подобьют Симеона на восстание. Конечно, Симеон не был настоящим царем, неопределенность его положения усугублялась тем обстоятельством, что он занял царский трон, но получил вместо царского один только великокняжеский титул.