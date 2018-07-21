Ещё
Курский областной суд признал незаконным бездействие депутатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курский областной суд признал незаконным бездействие депутатов 

Курские известия 47 минут назад
Фото: Курские известия
Парламентарии не сняли полномочия со своего коллеги, который не смог отчитаться о семейных доходах.
В силу действующего законодательства полномочия депутата подлежали прекращению в связи с неисполнением антикоррупционной обязанности. Депутат не представил сведения о расходах супруги в 2016 году на приобретение 27 квартир общей стоимостью более 38 млн руб., что превышает совокупный доход семьи за три года, предшествующих отчетном периоду.
В установленный срок Дума решение суда не исполнила, мотивируя бездействие неясностью судебного акта. Только по настоянию прокурора области вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата был вынесен на заседание Думы. Прокурор области Алексей Цуканов акцентировал внимание депутатов на недопустимость игнорирования требований закона региональным законодательным органом. Однако, депутаты не стали применять норму, предусматривающую ответственность за невыполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и проголосовали против лишения народного избранника депутатского мандата.
Курские известия: последние новости
Курян приглашают в «Летние парки чтения» В Курске откроется выставка, посвящённая Валентину Пикулю Курских селах откроют новые спорткомплексы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор90
Фото кабинета Медведева удивило россиян347
Киев решил отомстить России за Азовское море256
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»232
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина20
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение