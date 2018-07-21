Курский областной суд признал незаконным бездействие депутатов

Парламентарии не сняли полномочия со своего коллеги, который не смог отчитаться о семейных доходах.

В силу действующего законодательства полномочия депутата подлежали прекращению в связи с неисполнением антикоррупционной обязанности. Депутат не представил сведения о расходах супруги в 2016 году на приобретение 27 квартир общей стоимостью более 38 млн руб., что превышает совокупный доход семьи за три года, предшествующих отчетном периоду.