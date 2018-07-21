Курский областной суд признал незаконным бездействие депутатов 

Парламентарии не сняли полномочия со своего коллеги, который не смог отчитаться о семейных доходах.
В силу действующего законодательства полномочия депутата подлежали прекращению в связи с неисполнением антикоррупционной обязанности. Депутат не представил сведения о расходах супруги в 2016 году на приобретение 27 квартир общей стоимостью более 38 млн руб., что превышает совокупный доход семьи за три года, предшествующих отчетном периоду.
В установленный срок Дума решение суда не исполнила, мотивируя бездействие неясностью судебного акта. Только по настоянию прокурора области вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата был вынесен на заседание Думы. Прокурор области Алексей Цуканов акцентировал внимание депутатов на недопустимость игнорирования требований закона региональным законодательным органом. Однако, депутаты не стали применять норму, предусматривающую ответственность за невыполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и проголосовали против лишения народного избранника депутатского мандата.