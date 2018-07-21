Более 1,5 тыс. предметов времен Великой Отечественной Войны обнаружили поисковые команда ЮВО на Юге России

Наибольшее количество находок — более 300 предметов времен Великой Отечественной Войны обнаружено в Крымском районе Краснодарского края Карачаево-Черкесской Республике в районе ледника Чатча.

Ингушетии, Сводные поисковые отряды соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в рамках проведения военно-патриотической акции «Вахта памяти» и поиска останков погибших воинов в Великой Отечественной войне, в течение недели выполнили поисковые работы в 60 районах Северокавказского и Южного федеральных округах, в том числе в Крыму , Карачаево-Черкессии, РСО-Алании Адыгее , Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях.

В результате совместной работы с представителями Юнармейского движения и общественных-патриотических клубов найдено более 1,5 тыс. предметов и останков времен Великой Отечественной Войны, в том числе 15 останков красноармейцев, а также различные предметы — военное снаряжение, котелки, боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Наибольшее количество находок — более 300 предметов времен Великой Отечественной Войны обнаружено в Крымском районе Краснодарского края и Карачаево-Черкесской Республике в районе ледника Чатча.

Продолжается работа по установлению обнаруженных личностей погибших и пропавших без вести, увековечиванию их памяти.

Поисковые команды ЮВО состоят из военнослужащих-контрактников. На оснащении у команд стоят современные миноискатели ИМП-С и «Коршун», а также костюмы сапера «Дублон».

Всего к поисковым работам привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО.