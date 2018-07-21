Ещё
Более 1,5 тыс. предметов времен Великой Отечественной Войны обнаружили поисковые команда ЮВО на Юге России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1,5 тыс. предметов времен Великой Отечественной Войны обнаружили поисковые команда ЮВО на Юге России 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Наибольшее количество находок — более 300 предметов времен Великой Отечественной Войны обнаружено в Крымском районе Краснодарского края и Карачаево-Черкесской Республике в районе ледника Чатча.
Сводные поисковые отряды соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в рамках проведения военно-патриотической акции «Вахта памяти» и поиска останков погибших воинов в Великой Отечественной войне, в течение недели выполнили поисковые работы в 60 районах Северокавказского и Южного федеральных округах, в том числе в Крыму, Карачаево-Черкессии, РСО-Алании, Ингушетии, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях.
В результате совместной работы с представителями Юнармейского движения и общественных-патриотических клубов найдено более 1,5 тыс. предметов и останков времен Великой Отечественной Войны, в том числе 15 останков красноармейцев, а также различные предметы — военное снаряжение, котелки, боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Наибольшее количество находок — более 300 предметов времен Великой Отечественной Войны обнаружено в Крымском районе Краснодарского края и Карачаево-Черкесской Республике в районе ледника Чатча.
Продолжается работа по установлению обнаруженных личностей погибших и пропавших без вести, увековечиванию их памяти.
Поисковые команды ЮВО состоят из военнослужащих-контрактников. На оснащении у команд стоят современные миноискатели ИМП-С и «Коршун», а также костюмы сапера «Дублон».
Всего к поисковым работам привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО.
ТК «Звезда»: последние новости
Назван продлевающий жизнь продукт «Балдею от молочки и европейских дорог»: украинка рассказала об эмигрирации в Ярославль Директор аналитического центра Роскосмоса подал заявление об увольнении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор90
Фото кабинета Медведева удивило россиян347
Киев решил отомстить России за Азовское море256
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»232
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина20
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение