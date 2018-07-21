Иван Камшилов: Что у курганских чиновников в голове, понять трудно

Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил руководитель Курганского регионального отделения Национального центра «Общественный контроль ЖКХ», Председатель правления курганского общественного объединения «Центр общественного контроля» Иван Камшилов:

1. Главным событием недели в Зауралье стал, конечно, визит нового полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова . Курганцы поняли это, даже без информации в СМИ. Привычное перекрытие улиц, сотрудники ГИБДД на каждом перекрестке. Единственным отличием, было то, что в этот приезд, не отключали светофоры. регулировщик работали одновременно со светофорами, что вызвало определенную неразбериху, но обошлось без серьезных ДТП. Никаких жалоб от граждан не поступило. Это не памятный приезд Президента, когда на шоссе Тюнина вырубили сотни деревьев (там могли засесть снайперы) и на проспекте Голикова, срезали все лежачие полицейские. Это чтобы не трясло кортеж при посещении «путинской» школы.

Удивило граждан, отсутствие во время встречи главного промышленника и депутата областной думы Сергея Муратова . В план поездки не было включено посещение «Курганприбора». Жители это связали с активным переводом активов Муратова в столицу Сибири — Новосибирск . Цуканов посетил «Курганстальмост» и ОАО «КМЗ». Посещение КМЗ сопровождалось выдачей долгов по заработной плате, что особенно порадовало заводчан. Они искренне попросили приезжать полпреда по чаще.

Представитель Президента продемонстрировал и осведомленность о катастрофическом положения здравоохранения в регионе. Назвав в качестве причин недофинансирование здравоохранения и недостаток медицинских кадров. Впрочем, особо вдаваться в проблему не решился. Вполне понятно, что недофинансирование и недостаток лекарств, связано с выполнение поручения Президента о повышении зарплаты врачам, в том числе за счет сокращения расходов на лекарства. А увеличение численности врачей, при том же фонде заработной платы, приведет к ее резкому снижению. Этого допустить никак нельзя. То есть перспектив в улучшении здравоохранения нам не стоит ждать

Оживленную дискуссию в социальных сетях вызвало заявление полпреда, что Курган — «чистый город». Тут уже возмущению граждан не было предела, поступили сотни предложений посетить отдельные районы Кургана и убедиться в обратном. Впрочем, далеко ходить не надо, завалы мусора скопились прямо под окнами главного федерального инспектора и администрации города Кургана. Также было предложено посетить Курганское кладбище в Рябково, которое завалено мусором начиная с Центрального входа.

2. Администрация города в очередной раз пожаловалась на вандалов, разбивающих установленные муниципалитетом навесы на остановках автомобильного транспорта. Если раньше, это были единичные случаи, то только за последнее время число поврежденных остановок составило — 7. При этом не возбуждено ни одного уголовного дела за повреждение чужого имущества, нет ни одного задержанного, нет даже обращений в полицию. Да и сама полиция полностью игнорирует проблему. При этом жалобы на повреждение остановок общественного транспорта сопровождаются десятками исков в суд к предпринимателям о сносе остановочных комплексов. При этом руководитель Администрации Андрей Потапов , подписывающий иски, как-то обосновать требования не спешит. Казалось бы, предприниматели строят комплексы, освещают, убирают, каждый платит сотни тысяч рублей в бюджет, создает рабочие места, а городским властям удобнее за счет бюджета устанавливать новые навесы, стоимостью до 600 тысяч рублей, оплачивать уборку, ремонтировать, да еще жаловаться на вандалов. И это при постоянных стенаниях о дефиците бюджета. При этом, по 2-3 года остановочные навесы установить не могут во многих местах, а там страдают пассажиры под дождем, ветром и снегом. Несколько месяцев, как снесен остановочный комплекс на ул. Гоголя, у АТИСО, а там более тысячи студентов. На жалобы никакого внимания. В 600 тыс. руб обошлась установка навеса на ул. Куйбышева. Ранее был установлен новый остановочный комплекс с двумя павильонами «Фрукты» и салоном сотовой связи. Но, кто-то утром встал не с той ноги. Установки навеса у ЦПКО ждали два года, а у Дельфина три года. Что в голове у чиновников, трудно понять.

3. Неожиданностью для жителей ряда многоквартирных домов Кургана стало выполнение Администрацией города Кургана решений суда по ремонту междворовых проездов. Суд удовлетворил более десятки исков жителей по ремонту проездов. Все иски были подготовлены «Центром общественного контроля». Обычно, Администрация города всячески затягивает выполнение решений судов по искам граждан. Это чтобы другим было не повадно обращаться в суд. Только за последнее время, выполнены два решения суда по ремонту участков ул. 9 января, восстановлен тротуар по ул. Башняковской, проведен ремонт перекрестка ул. Красина-Советская, у магазина «Пиранья», начат ремонт проезда от ул. Пугачева к многоквартирному дому №95б, составлена смета о определен подрядчик по ремонту проезда к дому № 64 по ул. Радионова.

Трудно сказать, или совесть у чиновников проснулась, или требования «Центра общественного контроля» привлечь их к уголовной ответственности за злостное невыполнение решений суда. Как результат, количество обращений по подаче исков по ремонту проездов увеличилась. Люди поверили, что в судах правду еще можно найти. В настоящее время в судах рассматриваются иски по ремонту проездов по пр. Конституции, 57, ул. Панфилова, 17а, пос. Механический дом, 5, ул. Кирова, готовятся иски по ремонту ул. Линейной, проезда по ул. Горького, ул. Кирпичной, ул. Проходной. В апелляционной инстанции рассматривается решение суда по ремонту участка ул. Томина.

Фото превью с сайта pravdaurfo.ru: Глава Администрации города Кургана А. Потапов, Глава города С.Руденко, руководитель пресс-службы Администрации Е. Бессонова