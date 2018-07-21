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Скончался следователь, участвовавший в поимке ростовского маньяка Андрея Чикатило
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Скончался следователь, участвовавший в поимке ростовского маньяка Андрея Чикатило 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Виктор Васильевич ушел на 71-м году жизни
Сегодня ночью, 21 июля, после продолжительной болезни скончался председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Ростовской области генерал-майор милиции в отставке Виктор Бураков. Виктора Васильевича не стало на 71-м году жизни.
Будущий гроза ростовских преступников родился 18 августа 1946 года в Брянской области. В 1978 году после окончания школы милиции по специальности эксперта-криминалиста, Виктор Васильевич прибыл на службу в Ростовское областное управление внутренних дел. Он играл ведущую роль в операции «Лесополоса» по задержанию серийного убийцы Андрея Чикатило.
После выходы на пенсию Виктор Васильевич (на фото слева) продолжал участвовать в жизни правоохранительных органов региона, возглавив совет ветеранов МВД  Маньяка, совершившего с особой жестокостью 53 убийства на сексуальной почве, ловили 12 лет. Его поисками занимались несколько следственных групп. Одной из них и руководил Виктор Бураков. Ему удалось ближе всех подобраться к Чикатило.
— В августе 1994 года Виктор Бураков стал первым заместителем начальника ГУВД Ростовской области. Через два года по возвращению из чеченской командировки ему было присвоено звание генерал-майором милиции, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
После выхода в отставку Виктор Васильевич не утратил связи с правоохранительными органами, возглавив областной совет ветеранов МВД.
Редакция 161.ru приносит соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Прощание с прославленным ветераном состоится 22 июля в 10:00 на Северном кладбище в зале прощаний.
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