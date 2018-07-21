Скончался следователь, участвовавший в поимке ростовского маньяка Андрея Чикатило

Виктор Васильевич ушел на 71-м году жизни

Сегодня ночью, 21 июля, после продолжительной болезни скончался председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Ростовской области генерал-майор милиции в отставке Виктор Бураков. Виктора Васильевича не стало на 71-м году жизни.

Будущий гроза ростовских преступников родился 18 августа 1946 года в Брянской области . В 1978 году после окончания школы милиции по специальности эксперта-криминалиста, Виктор Васильевич прибыл на службу в Ростовское областное управление внутренних дел. Он играл ведущую роль в операции «Лесополоса» по задержанию серийного убийцы Андрея Чикатило

После выходы на пенсию Виктор Васильевич (на фото слева) продолжал участвовать в жизни правоохранительных органов региона, возглавив совет ветеранов МВД Маньяка, совершившего с особой жестокостью 53 убийства на сексуальной почве, ловили 12 лет. Его поисками занимались несколько следственных групп. Одной из них и руководил Виктор Бураков. Ему удалось ближе всех подобраться к Чикатило.

— В августе 1994 года Виктор Бураков стал первым заместителем начальника ГУВД Ростовской области. Через два года по возвращению из чеченской командировки ему было присвоено звание генерал-майором милиции, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

После выхода в отставку Виктор Васильевич не утратил связи с правоохранительными органами, возглавив областной совет ветеранов МВД.

Редакция 161.ru приносит соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Прощание с прославленным ветераном состоится 22 июля в 10:00 на Северном кладбище в зале прощаний.