Двойная бухгалтерия кубинской экономики

Москва , 21 июля — «Вести. Экономика» Есть мнение, что в социалистической Кубе жизнь очень дешёвая, потому что средняя зарплата государственного служащего — $20-30 в месяц. Но это не так. Туристы не перестают удивляться местным ценам: проехать на такси 5 км — $10, пообедать в ресторане — в районе $25, один килограмм самого дешевого сыра — $15, и выбора обычно не бывает. Как кубинцам удаётся выживать на свои смешные зарплаты, рассказывает Валерия Ткаченко

На Кубе существует две потребительских экономики: одна — для туристов, вторая — для местных. Залог выживания кубинцев — не пользоваться туристической инфраструктурой. Например, ездят на автобусе, проезд на котором из одного конца Гаваны в другой обойдется в пересчете на российские деньги всего в 1,5 рубля. Правда, там нет кондиционера, и народ утрамбовывается настолько плотно, что невозможно закрыть двери. Местные жители перекусывают в дешёвых местах за $0,5. Не все забегаловки внушают доверие, не везде можно присесть, зато по карману!

Владельцам кубинского ID (это ламинированная карточка с данными кубинского гражданина — аналог российского внутреннего паспорта) вход на концерты, музеи, перелет самолётом местных авиалиний стоит во много раз дешевле, чем туристу. Например, билет в Большой театр для кубинца — $1 для туриста — $30. За концерт местные заплатят $4, приезжие — все $15. На самолёт Гавана — Сантьяго-де-Куба кубинец может купить билет за $18, туристу продадут за $118!

И никто не отменял Libreta — книжечку, дающую право получать некий объём еды, хозтоваров и одежду по сниженной цене. Ее ввели в 1963 году, когда послереволюционная Куба стала сотрудничать с СССР. Пользоваться этой книжкой могут все местные жители, у которых есть прописка, потому что Libreta привязана к региону пребывания. Книжка выдаётся на семью.

Libreta, в которой отмечают выданные на месяц товары

Однако объем товаров по квотам минимальный. Каждый месяц, к примеру, на человека положено: 3 кг риса, 250 гр фасоли, 0,25 кг мяса (курица) или рыбы. Кроме того, кубинец может рассчитывать на 5 яиц, 1 пакет кофе (как правило, с примесями толченого гороха), 250 мл растительного масла (это — боль кубинцев, ведь они так любит жареное во фритюре), а также на 1 коробку спичек, 1 кусок мыла. Раз в 3 месяца выдают пакет соли (наверно, это единственное, чего хватает).

Квоты делятся по полу и возрасту: женщинам положено 10 прокладок в месяц, детям до 7 лет — 1 кг порошкового молока, обычное молоко в кубинских магазинах продаётся по цене бутылки рома.

Качество у товаров из «бодеги» (магазина, в котором можно купить продукты по Libreta) сомнительное. При этом нет гарантии, что точно их получишь. Не увидел/не успел/не достоял в очереди — это частная проблема. В следующем месяце всё по-новому. Недополученные квоты не суммируются. Тем не менее, если всё-таки вырвать положенное, сумма потраченных денег не превысит $1. Так, каждому кубинцу в день по Libreta положено по одной булочке, льготная цена — 1 копейка (в пересчете на российские деньги). Если кто-то хочет в этот же день приобрести больше нормы, то цена сдобы — уже рубль.

По Libreta льготная цена булочки — 1 копейка

На улицах крупных городов и в ресторанах можно увидеть хорошо одетых местных жителей. Передвигаются они в современных автомобилях. Откуда деньги?

Если кубинец всё-таки хочет модно одеваться и пользоваться мобильным телефоном, приходится «крутиться». У некоторых есть возможность что-то тайком выносить с работы. Охранник с фабрики мороженого, у которого зарплата — $15 в месяц, рассказывал, как каждую смену уносит с собой коробку мороженого и по пути до автобуса ее распродаёт. По-испански это называется соjer prestado — взять, одалживая. Он, вернёт, как сможет, mañana — завтра, которое никогда не наступит.

Кому работа не позволяет так «одалживать», оказывает частные услуги за дополнительную плату. Например, профессор может давать консультации по подготовке к экзамену. Бюрократические служащие — брать плату за индивидуальный подход или возможность, врач — за срочность и т.д. Таким образом, процветает бытовое взяточничество и коррупция.

Если на работе не получается ни тащить, ни брать дополнительную плату, идут работать после работы: уборщицами, нянями, поварами, продавцами уличных сладостей и т.д.

Традиционно кубинские снэки (жареные бананы, картошку и др.) продают в кульках

Кубинцы всегда рады что-нибудь перепродать. Чаще всего, это одежда, техника (телевизоры, телефоны, жёсткие диски и т.д.). Ездят в Россию или, кому повезёт получить визу, в Мексику или Панаму, то есть «челночат», как было в России в начале 90-х. Перепродают потом согражданам в 2-3 раза дороже. Товары буквально «улетают», спрос огромный.

Островное правительство позаботилось о том, чтобы чёрный рынок не перенасытился, и ввело квоты на провоз вещей: один кубинец в год имеет право ввезти товаров на определённое количество баллов. Обычно их хватает на пару телевизоров и 1 кондиционер. Всё это, конечно, не на продажу, а «для себя». Чтобы не возникло подозрений и на таможне не надо было объяснять, зачем нужны 10 пар одинаковых кроссовок или 10 штук ручных часов, одежду в одной партии кубинцы везут разную. Товаров в стране мало, поэтому удачливые торговцы и предприниматели живут лучше всех.

На Кубе также есть определенная прослойка населения, которая не работает, но живет хорошо: на деньги из заграницы от родственников или любимых.

И всё-таки добрая половина кубинцев получает госзарплату, покупает продукты по льготным карточкам Libreta, не ходит на концерты, даже по цене для местных, потому что и это дорого. Такие жители не могут себе позволить ни модную одежду, ни мобильную связь, ни интернет. Живут без горячей воды, кондиционера, а унитаз смывают при помощи ковшика воды. Но нельзя сказать, что они чувствуют себя несчастными. Кубинцы умеют радоваться жизни и бесплатным удовольствиям: океану, фруктам круглый год, солнцу! Поэтому все кругом улыбаются. И размер-наличие кошелька на это не влияет.