Под Балтийском погиб калининградец, которого унесло в море отбойным течением

Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

ЧП произошло 20 июля около 16:00 в районе арт-деревни «Витланд». Мужчина пошёл купаться в Балтийском море во время шторма, и его начало уносить течением. Очевидцы вызвали спасателей.

"Мы ждали их, наверное, минут 40. Некоторое время мужчина ещё мелькал в волнах, потом мы его потеряли из виду. Затем прошёл спасательный катер, сделал круг и уплыл, а часа через два снова подъехала скорая. Врачи сказали, что мужчину выбросило на берег в 300-400 метрах от места происшествия", — добавила очевидец Наталья

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Ранее спасатель, старший госинспектор ГИМС, рассказал, как выплыть из опасного течения на Балтийском море.