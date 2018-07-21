Под Балтийском погиб калининградец, которого унесло в море отбойным течением 

Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
ЧП произошло 20 июля около 16:00 в районе арт-деревни «Витланд». Мужчина пошёл купаться в Балтийском море во время шторма, и его начало уносить течением. Очевидцы вызвали спасателей.
"Мы ждали их, наверное, минут 40. Некоторое время мужчина ещё мелькал в волнах, потом мы его потеряли из виду. Затем прошёл спасательный катер, сделал круг и уплыл, а часа через два снова подъехала скорая. Врачи сказали, что мужчину выбросило на берег в 300-400 метрах от места происшествия", — добавила очевидец Наталья.
В пресс-службе СУ СК по Калининградской области отметили, что погибший, 58-летний житель Калининграда, купался на «диком» необорудованном пляже. Отдыхающие сами вытащили мужчину из воды, но он был уже мёртв.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Ранее спасатель, старший госинспектор ГИМС, рассказал, как выплыть из опасного течения на Балтийском море.