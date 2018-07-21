В Якутии площадь природных пожаров за сутки увеличилась на 65 тысяч гектаров. Всего огнем охвачено более миллиона гектаров. Большая часть очагов находится под контролем и не представляет угрозы населенным пунктам. Борьбу со стихией ведут 700 человек и 100 единиц техники. Самолеты-амфибии сбрасывают десятки тонн воды. Также специалисты применяют взрывчатку для прокладки защитных полос. На северо-западе страны, в Мурманской области ждут подкрепления из соседних регионов для ликвидации природного пожара, который бушует на границе с Финляндией. Тем временем, некоторые регионы продолжает заливать. Режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках сегодня введен в Благовещенске — там усиливают группировку спасателей. Штормовое предупреждение продлено в Забайкалье. Только в Агинском Бурятском округе накануне в зону подтопления попали еще более двухсот домов и приусадебных участков. В одном из районов пришлось эвакуировать сотрудников золотодобывающей компании — они оказались отрезаны большой водой.
В Новороссийске за полтора часа выпала месячная норма осадков. В результате центр города оказался практически парализован. Спасатели эвакуировали десять застрявших в воде машин. На нескольких видеороликах, опубликованных местными СМИ, видно, что подтопленными оказались и пешеходные тротуары, сообщает новостной сайт СМИ2. В некоторых местах вода поднялась до колен. Сейчас вода, как сообщают власти города, ушла. Дождливо и в столице. Осадки не прекращаются последние несколько дней. Синоптики объянили: столичный регион находится во власти циклонической депрессии. По словам главного специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве будут грозы и частый дождь. Он пояснил, что в субботу и воскресенье на столицу может вылиться до 20 мм осадков, то есть на каждый квадратный метр улиц придется по 2 ведра дождевой воды. Это составляет 1/5 часть месячной нормы.