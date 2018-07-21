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В городской больнице сегодня единый день диспансеризации
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В городской больнице сегодня единый день диспансеризации 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Проверить свое здоровье могут все совершеннолетние горожане. При себе нужно иметь только паспорт и полис. Пациентов осмотрят терапевт, онколог, хирург, гинеколог и дерматолог. Прием врачи будут вести до 15 часов во взрослой поликлинике, которая находится по улице Муравленко. Дополнительный день, субботу, для диспансеризации выделили для того, чтобы как можно больше ноябрьцев смогли прийти в больницу.
А уже в скором времени может появиться законный выходной для похода в больницу. Госдума поддержала проект о дополнительном выходном раз в три года для диспансеризации. Уже известно, что ко второму чтению в документе появится поправка, согласно которой будет даваться не один, а два выходных. В день планового медосмотра сотрудник по письменному заявлению будет освобождаться от работы, при этом за ним сохранится средний заработок. Такая инициатива неслучайна: сегодня большинство работающих россиян не проходят диспансеризацию как раз из-за того, что не хотят брать выходной за свой счет.
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