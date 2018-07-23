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Власти подтопленного Забайкалья предложили бизнесу установить минимальную надбавку на воду
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Власти подтопленного Забайкалья предложили бизнесу установить минимальную надбавку на воду 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Главный региональный
ЧИТА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края, где с 8 июля паводки подтопили более двух десятков населенных пунктов, предложили предпринимателям установить минимальную торговую надбавку на питьевую воду. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора.
"Из-за паводков в реках Забайкальского края ухудшилось качество воды. По информации регионального Роспотребнадзора, специалисты фиксируют высокий уровень загрязнения и призывают забайкальцев употреблять исключительно кипяченую и бутилированную воду. Министр экономического развития края Сергей Новиченко обратился к руководителям торговых сетей с предложением установить минимальную торговую надбавку на питьевую столовую воду и обеспечить ее достаточные запасы в розничных магазинах", — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что ранее власти договорились с девятью торговыми сетями об установлении размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, но на питьевую воду эта договоренность не распространялась.
В Забайкалье больше месяца почти ежедневно идут дожди, в зону подтопления попали десятки городов, включая Читу, Шилку и Нерчинск. Разлившиеся реки с 8 июля подтопили свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач. В зоне паводка оказались более 5 тыс. человек, в том числе 1,1 тыс. детей. Серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой: повреждены и разрушены 40 автомобильных мостов.
16 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что общий ущерб от паводка в Забайкальском крае, по предварительной оценке, уже превысил 1 млрд рублей.
На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.
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